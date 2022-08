Ocampo pide al Congreso ideas de impuestos y apoyar el debate

La reforma tributaria que presentó el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 8 de agosto ya está surtiendo su trámite en el Congreso, y en medio de ese proceso, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha enviado varios mensajes claros al Legislativo sobre la necesidad de apoyo para tramitar el proyecto de ley.



Justamente ayer el ministro se reunió con los ponentes del proyecto en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, espacio en el que se definió el cronograma de las dos próximas semanas para discutir la reforma. De acuerdo con el ministro, dentro de las citas pactadas se incluye sesiones de trabajo con los ponentes, y también sostendrá encuentros con la oposición.



“La semana entrante habrá una reunión con los gremios y también se celebrarán espacios en Barranquilla y Cúcuta (...) Estamos dispuestos a discutir todo el proyecto de ley, yo lo he venido haciendo con las comisiones terceras y también con los gremios, nos hemos sentado horas y horas para discutir observaciones”.



En cuanto a los debates en el Congreso, estos se realizarán en la segunda semana de septiembre.



Mensajes al Congreso

El ministro de Hacienda ha reiterado en varias oportunidades, antes el Congreso de la República, la importancia de tramitar este proyecto de reforma tributaria. Una muestra de ello fue la carta radicada hace una semana en la que solicitó “dar trámite de urgencia al proyecto de ley”.



En esta indica que el proyecto “es el resultado de la identificación de necesidades en todo el territorio nacional, el cual tiene por objeto apoyar el gasto social y consolidar el ajuste fiscal por medio de la adopción de una reforma tributaria”.



Así mismo, este martes, cuando el titular de la cartera de Hacienda y Crédito Público hizo la presentación oficial del proyecto ante los congresistas que integran las comisiones terceras conjuntas, resaltó nuevamente ante el Legislativo que se está presentado “una reforma para fortalecer la tributación, incrementar los ingresos del Estado, luchar contra la evasión y promover la salud pública y el medio ambiente”.



Ocampo habló en dicho espacio de como la propuesta de reforma apuesta a principios de progresividad, equidad y eficiencia, de modo que los sectores de altos ingresos aumenten su contribución.



Además del pedido de apoyo para tramitar el proyecto en un tiempo prudencial, el ministro también ha abierto espacios para que se dé participación desde varias posiciones políticas.



El titular de Hacienda invitó a los Congresistas para ubicar más propuestas que permitan recaudar ingresos para la Nación: “Lo he dicho hasta a los amigos del Centro Democrático, propónganme qué podemos aumentar, no solo que eliminamos del proyecto de reforma. Los recursos los necesitamos para los programas sociales y para completar el ajuste fiscal”, dijo.



Ocampo también ha reconocido que hay algunos puntos que ya están en evaluación. “Hay unas propuestas que incluso ha presentado la presidente de la Comisión tercera (Katherine Miranda) que vamos a evaluarlas”, dijo ayer el ministro. Estas tienen que ver, por ejemplo, con impulsar impuestos para las iglesias.



Otras propuestas que ha recibido es la de colocar más impuestos a los cigarrillos, el ministro ha asegurado que es una posibilidad, pero que “no es de mucho monto en términos de recaudo”. Un impuesto a las remesas es otra de las ideas que ha surgido en el Congreso, pero Ocampo aseguró que “tiene dudas en esa materia”.



También dijo que está trabajando con el ministerio de Salud para “racionalizar” la lista de alimentos ultraprocesados que se gravarían. “Esto es reducir los productos, vamos a dejar azucarados por lo menos y vamos a mirar qué dejamos”.



Frente a la meta de recaudo de $25,9 billones, Ocampo ha dicho que este es un objetivo y que espera que se mantenga a lo largo de la discusión del proyecto en el Congreso.

“Los inamovibles son el principio de que las personas naturales de altos ingresos paguen más impuestos, porque es parte del efecto redistributivo que debe estar en la reforma”, fue otro de los comentarios del ministro.



