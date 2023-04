Por qué calcular costo fiscal de reformas es un 'hueso duro de roer'

El gobierno de Gustavo Petro pretende dar un giro de 180° en los sistemas laboral, de salud y de pensión colombianos. Ya se radicaron las tres reformas al sistema de seguridad social y uno de los puntos que más han cuestionado diferentes actores es el impacto de estos proyectos, tanto financiero como sectorial.



En días pasados, el Consejo Gremial Nacional, en cabeza de Germán Arce Zapata, envió una misiva al Gobierno, en la que solicitó al Ministerio de Hacienda las estimaciones del impacto fiscal de las tres reformas, simultáneamente, a mediano y largo plazo.



Una estimación conjunta, sin embargo, podría ser difícil de lograr. De acuerdo con José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, “calcular el impacto fiscal es una tarea difícil. Aunque hay unos cálculos y diferentes entidades gubernamentales y centros de pensamientos han producido algunos números que serán claves en la discusión en el Congreso”.



López destaca que algunos grupos de investigación como Fedesarrollo están hablando del impacto simultáneo de la reforma laboral y pensional, que Minhacienda tiene también algunos números y otros grupos de investigación vienen haciendo también cálculos.



“Aunque son aproximaciones resultan muy importantes. Con la reforma pensional hay una preocupación sobre el tema fiscal en el mediano y largo plazo y sobre el ahorro doméstico. En las otras reformas hay menos claridad, en la laboral hay algunos costos indirectos, como la nómina del gobierno, pero también hay efectos indirectos sobre la formalización y, por tanto, el crecimiento de la economía y los impuestos. En la reforma a la salud hay unas cuentas preliminares de sus costos”, explicó.

Las cuentas

De los tres proyectos, el que más críticas ha generado en relación con sus costos es la reforma pensional.



De allí que el centro de estudios económicos Anif haya presentado un informe tras la radicación del proyecto. Allí se asegura que “el alto pasivo pensional, que de por sí hoy alcanza una cifra cercana a 110% del PIB, más que se duplicaría y llegaría a representar hasta 249% del PIB”, con cálculos a 2070. A estas cuentas les salió al paso el Ministerio de Hacienda, que aseguró que, por el contrario, el proyecto “puede reducir entre 7 y 12 puntos porcentuales del PIB el valor presente de los déficits de los pilares contributivo y semicontributivo” del sistema pensional.



Según la cartera, con la implementación de la reforma pensional, el valor presente neto a 2070 de los déficits se podría reducir de 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB.



El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, destacó que el centro de estudios evaluó “el impacto fiscal de la reforma pensional y el económico de la laboral”, y reconoció que “el impacto fiscal de la reforma a la salud es difícil de tener en este momento por la incertidumbre sobre los elementos básicos”.



Según Mejía, la reforma laboral no tiene impacto fiscal directo, pero sí puede tener uno indirecto a través de sus efectos en informalidad y desempleo, como un menor recaudo de impuestos y menores contribuciones a seguridad social.



El impacto fiscal estimado desde Fedesarrollo para la reforma pensional, en el escenario central es un aumento de 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez, con 12,5 puntos por el pilar solidario; 8,4 puntos por el semicontributivo y 9,3 puntos por el contributivo.



Fedesarrollo explicó que la discrepancia con Anif y Minhacienda tiene que ver con que Anif, por ejemplo, incluye en el cálculo del pilar solidario a personas mayores de 65 años que pertenecen a los grupos del Sisbén A, B y C, pero según Fedesarrollo, el Gobierno ha establecido un criterio de clasificación más estricto, lo que implica una diferencia de 200.000 personas.



Por otro lado, según Fedesarrollo, el Ministerio de Hacienda no incluye en el costo de la reforma el valor del pilar solidario, que es el más costoso de todos (12,5 puntos del PIB de acuerdo con los cálculos de la entidad) y hace un cálculo a 2070, mientras Fedesarrollo lo estima al año 2100.



En el caso de la reforma laboral, Fedesarrollo calcula que el aumento en los costos no salariales por cuenta del incremento en los costos de despido. A partir de allí, Fedesarrollo estimó que solo esta medida generaría un aumento de la informalidad de hasta 2,1 puntos porcentuales, equivalente a una pérdida de 460.000 empleos formales.



Fedesarrollo también calculó que el aumento en los costos laborales producto de las medidas establecidas por la reforma sería del 18,6% y que, con todo esto, se podría dar un escenario que combine una caída en las ventas del microestablecimiento, una reducción del empleo y un aumento en el precio del bien final, lo que se traduce en inflación.

Reforma pensional

Los costos estimados para el sistema de salud

A pesar de las dificultades para calcular el impacto fiscal de los proyectos, el Ministerio de Hacienda entregó, a finales de febrero, las cifras de costeo del proyecto de reforma a la salud que fue radicado ante el Congreso.



Según la cartera, tan solo en 2024 los gastos fiscales del proyecto ascenderían a $9,04 billones. De estos, $5,49 billones corresponden a gastos directos, como los Centros de Atención Primaria en Salud (CAP), el fortalecimiento de la Red Pública, gastos de infraestructura, becas, sistema de información y saneamiento de hospitales.



En cuanto a los $3,54 billones restantes, estos serían referentes a gastos contingentes, en infraestructura y la capitalización de Nueva EPS.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio