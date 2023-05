Estos serían los impactos financieros de las reformas del Gobierno

Archivo particular

Un nuevo llamado de atención a la sostenibilidad fiscal de las reformas de Gustavo Petro se conoció este martes 9 de mayo, pues el Comité autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió un nuevo pronunciamiento, en el que hace una revisión a las iniciativas legislativas para el sistema de pensiones y de salud.



En relación con la reforma pensional, el Comité detalló que en aras de mantener la sostenibilidad fiscal del sistema, se deberían implementar por lo menos cuatro cambios en el proyecto de ley.



En principio, el Carf propone que se reduzca el umbral del pilar contributivo de Colpensiones que plantea el proyecto, de tres a un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv); en segundo lugar, que se ahorre el 100% de las cotizaciones “que por virtud de la reforma pasan del régimen de ahorro individual a Colpensiones”. También se plantea que no sea posible utilizar los recursos del Fondo de Ahorro para financiar el pilar semicontributivo, más allá de lo cotizado por los beneficiarios, y que se garantice que el Fondo de Ahorro sea administrado por gestores profesionales.



El Carf hizo un llamado de atención a que el costo fiscal neto de la reforma depende críticamente de la gestión de los recursos del Fondo de Ahorro.



“Una caída de 1 punto porcentual en la rentabilidad sobre los recursos acumulados en el Fondo de Ahorro representa un mayor costo de la reforma de hasta 12% del PIB y el Fondo se agotaría 9 años antes de lo previsto”, aseguró la entidad.



Según estimaciones de la entidad independiente, la reducción del umbral en el pilar contributivo que propone la reforma “representa un ahorro fiscal en el valor presente neto (VPN) de la reforma cercano al 20% del PIB” ($300 billones en dinero actual).



También, reconoció que el proyecto tiene aspectos positivos, como son el hecho de eliminar el arbitraje que existe actualmente entre regímenes pensionales, lo que disminuye los subsidios a las pensiones altas y amplía la cobertura.



La reforma a la salud

Además, el Carf dedicó también un análisis al proyecto de reforma de salud, que según el Gobierno, implicará esfuerzos fiscales adicionales anuales de entre $4 y $7 billones.



El Comité identificó cinco riesgos asociados con el proyecto que podrían elevar el costo fiscal, como el hecho de que el valor de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto.



“El esquema de oferta que se propone genera pérdida en capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan”, destacó también el Carf.



También, señaló una insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones y falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto.

‘El sistema está financiado’: Ministra de trabajo

El Ministerio de Trabajo publicó también unas declaraciones de la titular de la cartera en la que defendía los cálculos del gobierno de Gustavo Petro para la reforma pensional.



“Hemos modelado con el ministerio de Hacienda, y podemos decir que hasta el año 2052, que va nuestra modelación hay sostenibilidad fiscal, no sobrepasamos la regla. El sistema está claramente financiado”, manifestó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



Según la funcionaria, no valdría la pena bajar el tope del pilar contributivo por menos de tres salarios mínimos, “porque no fortaleceríamos el sistema público, que es uno de los grandes objetivos de este modelo pensional”.

