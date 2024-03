Con o sin reformas, el presidente Petro avanzará en propuestas sociales

El presidente Gustavo Petro se pronunció respecto al avance lento de las reformas que actualmente cursan su trámite en el Congreso de la República, destacando la situación particular del proyecto de salud y el pensional.



(Lea más: Colpensiones respalda aumento del bono pensional para mayores de 80 años sin pensión)

De acuerdo con el mandatario, ambos sistemas no son sostenibles. "Si el Congreso no debate igual, se van a caer y en esa medida me adelantó bajo la ley vigente a construir las transiciones que merece el país", agregó.

En materia de pensiones, el jefe de Estado señaló que se está contemplando un bono pensional por parte del Gobierno para las personas mayores de más de 80 años que no tienen acceso a una pensión. Esto con el objetivo de que esta población pueda salir de la pobreza extrema.

Por esa misma línea, el presidente Petro hizo mención de lo que vendría si estos proyectos no pasan el examen en el Legislativo.

“El Congreso determinará: si hunde las reformas, se desploman los sistemas y de inmediato, de manera rápida y sin transición, nos tocará reemplazarlos rápidamente. Si (el Congreso) estudia las reformas y las aprueba, sobre todo en los regímenes de transición, tendremos procesos ordenados”, señaló.

(Lea más: 'En Colpensiones no se despide a nadie': la respuesta de la entidad ante denuncias)

Reforma pensional FOTO: iStock

(Vea: Por qué el debate de la pensional avanza a ritmo lento en la plenaria del Senado)

Apoyo de Colpensiones

En el cierre del Congreso Nacional de Municipios, que se realizó en Cartagena, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, manifestó el apoyo al anuncio del presidente Gustavo Petro.

El presidente de Colpensiones, quien estuvo presente en la intervención del mandatario nacional, expresó “lo que ha anunciado el señor presidente es lo más justo para ellos. En lugar de que los dineros de las personas que cotizan los ahorros para sus pensiones estén colocados en bancos internacionales, se deberían entregar a ese grupo grande de más de 1.200 personas mayores que no logran estar en este primer segmento poblacional que se ha propuesto”.

De la misma manera, Dussan señaló que se esperan algunos avances en el debate de la reforma pensional, como la aprobación de los subsidios para las y los adultos mayores de 65 años.

(Más noticias: Reformas: pensional avanza en 'plan tortuga' y laboral no arranca)

PORTAFOLIO