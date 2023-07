El difícil camino de la avalancha de reformas para ser aprobada

El pasado 20 de julio inició un nuevo capítulo en la relación del gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de la República. Con el inicio de la nueva legislatura, se abre otra oportunidad para que el Ejecutivo busque avanzar con sus reformas estructurales, mientras que el Legislativo trabaja en su trámite.



El centro de atención estará en las Comisiones VII de Senado y Cámara, dedicadas a temas de trabajo, seguridad social y salud. Las reformas de salud y pensiones ya pasaron sus primer debate y se espera que se vuelva a presentar la reforma laboral, y que se radique la reforma a la educación (Ley 30), que también podría entrar por estas comisiones.



“Se arranca una legislatura en unas condiciones distintas a las que tuvo el Gobierno en la pasada legislatura, cuando tuvo en su arranque una coalición mayoritaria de partidos que le permitían tener unas mayorías importantes en el Congreso para votar sus reformas o propuestas de cambio”, explicó Patricia Muñoz Yi, docente investigadora y directora de posgrados de la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.



Según le experta, en esta legislatura el Ejecutivo no cuenta con esas mayorías, por lo que necesita diseñar estrategias que le permitan lograrlas o recomponerlas para aprobar sus reformas centrales.



“Una primera tarea que el Gobierno debe adelantar es la recomposición de mayorías, y buscar estrategias que apunten a una discusión más amplia de propuestas y una receptividad hacia los partidos, lo que va a demandar una mayor capacidad de diálogo y de construcción de acuerdos comunes”, aseguró.



Con este punto coincide también Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado, quien recordó que el trámite legislativo “es complejo”, y no se puede dar por sentado ni siquiera teniendo mayorías.



“Como el Gobierno no las tiene consolidadas, debería hacer trabajo parlamentario, estar permanentemente acompañando los proyectos”, sugirió el experto, y aseguró además, que la Comisión VII “será clave, porque por allí empiezan las reformas sociales”.



El que mucho abarca...

Uno de los puntos en que coinciden los analistas es que el Gobierno podría estar “saturando” la discusión en el Congreso, algo que podría jugarle en contra al Presidente y su intención de lograr las cuatro reformas a la vez.



“En la primera legislatura el Gobierno cometió varios errores, y uno que puede volver a cometer es recargar la agenda legislativa. Apostarle a tantos proyectos no es estratégico porque al final los gobiernos tienen capital político, pero se va gastando, no es ilimitado, y en eso el Gobierno debería aprender a ser mucho más estratégico en esta segunda Legislatura”, aseguró Cuervo.



Para el experto, ya con el Plan de Desarrollo aprobado, la administración de Gustavo Petro debería “aprender y ser más estratégica” y apuntarle quizás a dos reformas sociales clave, por el contrario se está enfocando nuevamente en varias iniciativas a la vez, pues no solo están sobre la mesa las mismas tres reformas al sistema de seguridad social, sino que se sumaría la de la educación, además del apoyo a otros proyectos como el de regulación del cannabis de uso adulto, o la reforma penitenciaria, por mencionar algunos.



El analista político Carlos Arias destacó también que “tantas reformas, en tan poco tiempo, son muy difíciles de aprobar, no solo por lo neurálgico de los temas, que necesitan mucha discusión y debate, sino porque se están tramitando muchas reformas al mismo tiempo”.



Según Arias, es posible que la reforma a la educación ingrese por la Comisión VII de Cámara, porque por esta ‘fluyó’ la de salud. Pero también cuestionó que el Gobierno puede estar saturando el espacio de la Comisión.



Las mesas directivas

Es por ello que la elección de los presidentes de Senado y Cámara, así como de los presidentes de las diferentes comisiones resulta crucial. “La presidencia de la Cámara y del Senado son muy importantes, porque estas jerarquizan el orden de discusión de las reformas, y lo importante en la próxima legislatura es que se aprueben algunas de las reformas planteadas. Eso es muy importante para agilizar o detener los procesos en una legislatura”, explicó Arias.



El pasado 20 de julio, el Congreso de la República votó a favor del representante liberal Andrés Calle, y del senador del Partido Alianza Verde, Iván Name, quien se quedó con la presidencia del senado con 54 votos y venció a la senadora Angélica Lozano, que obtuvo 50 votos, y era la candidata a quien apoyaba el Gobierno.



“Todos hablan de una derrota, pero creo que puede ser relativo, porque la presidencia quedó en cabeza del Partido Verde, y si es un tema de traer votos de fuera de la coalición, puede que Name, un político más tradicional, pueda conseguir más fácil votos por fuera del partido”, comentó Cuervo.

Las elecciones regionales, otro pulso de fuerzas

“Las elecciones subnacionales de octubre muy seguramente serán otro golpe para el Pacto, pues muchas personas posiblemente saldrán a votar para mostrar descontentos”, señala Liliana Gómez, directora de la maestría en comunicación y sociedad de la Universidad Javeriana, según la experta, tanto en el Congreso como en otras instancias se generan ‘micropoderes’ y ello puede dificultar de alguna manera los trámites de proyectos clave y generar acuerdos en torno a las iniciativas de cambio.



“El Gobierno debe mejorar mucho la comunicación, escoger con mucho cuidado sus liderazgos, quiénes son sus voceros y hablan de los temas, para ponerlos claramente en la agenda y lograr pedagogía. Es mejor escoger personas con mucha experticia, no tanto en los temas, sino en el manejo del Congreso, de las bancadas y los partidos”, aseguró la experta.



