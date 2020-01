Reformas política y pensional, en el radar del Gobierno

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, habló durante un foro de Semana sobre los temas de la agenda legislativa que se vienen entre los que mencionó la ley de regalías, la consulta previa, temas de justicia, entre otros puntos que ya tiene establecido el Gobierno.

Aunque no entregó mayor detalle, en este punto también aseguró que "hay dos temas que pasan por el consenso de los partidos políticos que tiene que ver con la posibilidad de una reforma política y, obviamente, una reforma pensional, asuntos que pasan por los partidos".



De otro lado, Gutiérrez dijo que entre los desafíos que tiene el Gobierno está mantener el crecimiento económico, la seguridad jurídica para la inversión y estabilidad política que "no sólo es el Congreso, sino es la que debe mantenerse en el diálogo con las autoridades y con las organizaciones sociales".



Por su parte, Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia, aseguró que en la agenda de 2020 se debe trabajar en la lucha contra la corrupción, cambiar las narrativas hacia los jóvenes, disminuir las desigualdades y articular a las regiones. Respecto al punto de las desigualdades, el exgobernador relacionó la reforma laboral y pensional.



Por su parte, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, explicó que la mitad de la población colombiana sigue ganando menos que un salario mínimo, lo cual sigue evidenciando las desigualdades del país.



En otra de sus intervenciones aseguró, acogiéndose a unas palabras de Fajardo, que el país debe pasar la página. "Si aplicamos la filosofía de construir sobre lo construido, avanzaríamos. El presidente Duque debe cambiar su discurso revanchista a uno de consenso. No hay que acumular problemas, hay que generar cambios", dijo.



En esta misma línea, Fajardo comentó que "Macron, Piñera y Duque primero llegaron a gobernar y luego escucharon. Pero no solo deben escuchar sino tener disposición a cambiar”.



De otro lado, Rafael de la Cruz, gerente del departamento de países del grupo andino del Bid, se refirió a un acuerdo social y dijo que se debe aumentar la torta (crecimiento económico) y "avanzar hacia un acuerdo social al estilo de La Moncloa en España".