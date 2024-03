Un mes sin mayores avances en las reformas

Esta semana se cumple un mes desde que arrancó el período de sesiones ordinarias en el Congreso de la República y más allá del hundimiento de la de salud, las reformas del presidente Gustavo Petro no logran mayores avances, pese a la insistencia de los ministerios a cargo de estas iniciativas.



Prueba de esto se aprecia en las agendas del Senado y la Cámara de Representantes, que no contemplan debates para estos días, ni de la reforma pensional, ni de la laboral durante los próximos días. Esta última ni siquiera tiene una fecha para su discusión.



En el caso del proyecto de ley que busca modificar el sistema de pensiones en Colombia, hay que recordar que en tres oportunidades se ha tenido que aplazar su trámite, que no ha pasado de la votación de impedimentos, porque no se ha logrado quórum en la plenaria del Senado, que es donde se encuentra actualmente.



Esta iniciativa cuenta actualmente con cuatro ponencias: dos de ellas para que se archive, es decir que se hunda, una alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado, de ‘la U’, que entre otras cosas reduce el umbral de cotización obligatoria en Colpensiones a 1,5 salarios mínimos y la oficial, del Ministerio del Trabajo.



Congreso de la República. EL TIEMPO

La reforma deberá ser aprobada antes del 20 de junio (si no citan a sesiones extras) para que no se hunda por falta de trámite.



Por otra parte, está la reforma laboral, que apenas ha cumplido con uno de los cuatro debates en el Congreso en su segunda ronda, si se tiene en cuenta que en 2023 se cayó por falta de trámite, y cuenta con la aprobación de 16 del total de sus artículos.



Dentro de lo que ya tiene un primer aval, están normas en aspectos relacionados con el cambio de la jornada nocturna y los recargos dominicales y festivos.



Fuentes del Legislativo explicaron a Portafolio que este proyecto de ley sí tiene un poco más de tiempo para su trámite.



DANIEL HENRÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio