Tributaria, presupuesto y más reformas que se 'tomarán' el Congreso

Este miércoles, 20 de julio, se instaló oficialmente el nuevo Congreso, con una participación importante del Pacto Histórico, y con una coalición de Gobierno que facilitará el trámite de varios proyectos. En esta legislatura, cuyo periodo irá hasta el 16 de diciembre, son varias las reformas claves que transitarán por el Congreso, y que tanto el gobierno electo de Gustavo Petro, como su bancada, intentarán aprobar.



La primera de ellas es la tributaria, la columna vertebral que permitirá a la nueva administración financiar buena parte de sus programas. Esta es también la principal tarea de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda.



El economista ha dicho que esta es una de las prioridades para el comienzo del gobierno, que sería presentada, incluso, el 7 de agosto de ser posible, y que se centraría en más impuestos para las personas adineradas que para las compañías.



Sobre ese monto de recaudo cercano a $50 billones de los que hablaba Petro en su campaña, ha dicho que sería para los cuatro años de gobierno. También se ha mencionado suprimir los días sin IVA, que el impuesto de renta a personas naturales se concentrará en quienes ganan más de $10 millones y que otro foco serán los patrimonios de “miles de millones”.



Esta reforma se tramitará en la Comisión Tercera, que legisla sobre hacienda y crédito público, los impuestos y contribuciones, así como leyes del Banco de la República y la regulación de la actividad financiera.



“La reforma tributaria es fundamental, todo el gobierno Petro depende de la tributaria porque es la que garantiza los recursos”, aseguró Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencia Política de la U. del Rosario.



En este punto coincide el analista político Carlos Arias, docente de la maestría en comunicación política de la Universidad Externado, quien asegura que es fundamental porque “la agenda de esta legislatura es sacar una tributaria”, pero no cree que sea “tal cual como él la propone”.



Otra discusión que se dará en el Congreso en este segundo semestre es la del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023, la cual tiene lugar en la comisión cuarta. Este punto también será fundamental para garantizar los recursos que requiere el gobierno para sus diferentes proyectos.



Según Arias, otra reforma clave es la agraria, en relación al uso que se está dando a la tierra, lo que se complementa también con el tema ambiental, por lo que la comisión Quinta será otro espacio importante.



Pero considera que no se verán ambas reformas en esta legislatura, “por tiempos alcanzaría”, asegura el experto, pero cuestiona que también puede que no le alcancen los apoyos de las bancadas para aprobar ambas. “Creería que solo iría la tributaria”, indica.



En materia rural, la ministra de Agricultura designada, Cecilia López, ha hablado de buscar que las tierras que hoy se usan en ganadería pasen a producción agrícola, que habrá un enfoque en cultivos como el maíz, y también ha dicho que los propietarios de tierras deberán demostrar que las mismas son productivas o deberán pagar impuestos altos.

Otras reformas

En el plan que presentó en campaña el presidente electo hay otras dos reformas importantes, pero que aparentemente no serían el centro del debate en esta legislatura: la pensional y la del sistema de salud.



“El ministro de Hacienda entrante ha dicho que no presentarán una reforma por ahora, pero es algo que no es tan seguro, porque las reformas pensionales suelen presentarse en el primer año de mandato, porque son impopulares”, asegura Marcelo Duque, director de la firma Cómo Me Pensiono.



Para experto, el objetivo de una reforma pensional debe ser aumentar la cobertura, pero cuestiona la propuesta de que todos quienes reciban menos de 4 salarios mínimos vayan al sistema público. “Mandar a todas las personas por ley al sistema público no arregla el sistema de fondo que es aumentar la cobertura, y ese punto puede ser parte de una discusión importante”, dice.

Reforma al Congreso

Desde la bancada del Pacto Histórico son varios los proyectos que también se están preparando. Los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, junto con Cathy Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde, presentaron el martes a la opinión pública una propuesta de reforma al Congreso.



Los principales puntos son limitar la reelección indefinida de los congresistas, con un límite de tres periodos en cada Cámara; disminuir el periodo de receso legislativo; fortalecer las causales de pérdida de investidura para combatir el ausentismo, y crear una nueva causal por obtener cuotas o prebendas burocráticas a cambio del voto de proyectos y mociones de censura.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio