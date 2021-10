Registrador dice que Dane miente y que somos 55 millones en el país

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, dio unas declaraciones bastante polémicas sobre el número de habitantes que hay en Colombia y puso en duda el trabajo de la Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“Lo puedo decir como registrador nacional, y díganselo al director del Dane, las bases de datos del Dane no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la Registraduría”, manifestó Vega, quien agregó que en el país "no somos 50 millones de personas, sino 55 millones".



"Cómo explican que en el Dane somos 50 millones de colombianos y en la Registraduría y en el registro civil somos 55, ¿dónde están los otros 5 millones de colombianos?", cuestionó.



Vega basa su postura en, precisamente, los registros civiles. ¿Por qué? Según él, la entidad que dirige tiene 55 millones de esos documentos.



El registrador criticó que no es posible que a municipios como Soacha (Cundinamarca) le “pongan menos población de lo que realmente tiene” e invitó a los alcaldes del país a "hacerse valer" y que la Registraduría los respaldará.



Según explicó el diario EL TIEMPO, las palabras del registrador tendrían consecuencias políticas y económicas.



Por un lado, teniendo en cuenta las elecciones del 2022 para Presidencia y Congreso, habría que cambiar el umbral en las votaciones, según su afirmación. Y por el otro, se impactaría el dinero que se entrega a los municipios a través de las transferencias.



El último censo poblacional del Dane dio cuenta de 48'258.494 personas viviendo en Colombia.



Bogotá (7'412.566), Medellín (2'427.129), Cali (2'227.642), Barranquilla (1'206.319) y Cartagena (973.045), las ciudades con más población.



