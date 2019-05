Reino Unido y Colombia firman su TLC esta semana

Colombia y Reino Unido darán un paso más en su relación económica y, este miércoles, ambos países firmarán un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC), con el que esperan mantener las fronteras abiertas una vez que se consume la salida de los británicos de la Unión Europea (UE).



Aunque en la firma de este acuerdo no estarán solos, sino que Ecuador y Perú también formarán parte del TLC. Como pudo conocer Portafolio, la rúbrica final del documento del día 15 se hará en Quito (Ecuador) y culminará así un proceso que, aunque las partes aseguran que fue “muy rápido”, ha sufrido retrasos, pues se esperaba que esta firma tuviera lugar hace unas semanas.



En cuanto a la forma del tratado, todos los gobiernos buscaron mantener el TLC existente en la actualidad entre la UE y los tres países andinos, el cual dejará de tener vigencia en el momento en el que Reino Unido ejecute el Brexit.



“Este TLC en realidad es una extensión del que existe hoy en día con la Unión Europea, y es la manera de garantizar que ante el proceso denominado como Brexit, Colombia no pierda su acceso preferencial a un mercado de US$500 millones como es el de las islas británicas”, explica el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



Además, como agrega Restrepo, “un país como Colombia no puede poner en riesgo un mercado de este calibre y, por eso, todas las partes nos pusimos en la tarea de encontrar el mecanismo de no afectar el comercio entre los países y de evitar cualquier tipo de incertidumbre que pueda generar la salida de Reino Unido de la UE”, afirma.



De acuerdo con el titular de la cartera de Comercio, este TLC se desarrolló sobre todo para proteger el sector del agro, pues 70% de las exportaciones que se hacen a Reino Unido corresponden a productos como el banano o el café, las cuales se habrían visto afectadas en caso de no contar con este pacto en el momento del Brexit.



Otra fuente del Ministerio de Comercio agregó, al igual que Restrepo, que este es una extensión del acuerdo con la UE, el cual “da preferencias a un mercado muy importante para Colombia, especialmente en productos como Café, banano o flores. Necesitábamos conservar las preferencias independientemente de los que pase con el Brexit y por eso nos tratamos de anticipar. Sabemos que la permanencia de Reino Unido en el bloque se extendió hasta octubre, pero teníamos que adelantarnos, no solo por garantizar el acceso, sino porque nuestros competidores también lo estaban haciendo y Colombia no podía quedarse sin las condiciones preferenciales”.



En cuanto a la negociación que se hizo entre Reino Unido y los tres países de forma conjunta, la fuente del Mincomercio apunta que “fue un proceso rápido y sencillo, en el que no se incluyeron todas las disciplinas porque se replica el acuerdo con la UE, salvo en aspectos puntuales que son los contingentes. Las cuotas que se habían negociado eran de la UE, por lo que se debía definir la participación de Reino Unido en esos contingentes, y ese fue el grueso de la negociación”, el cual no solo se centró en el agro, sino en todos los productos que deben estar atados a esas cuotas.



INTERÉS BILATERAL



El aspecto más positivo, y que según las autoridades colombianas facilitó el proceso, es que el interés es bilateral. De hecho, Mark Menzies, enviado de comercio para Colombia, Perú y Chile, en su última visita al país le dijo a Portafolio que “la importancia de Colombia es muy grande”, al tiempo que dejó claro que “es crítico que nosotros nos volvamos una nación más abierta y fortalezcamos las relaciones políticas y comerciales”.



Y ya en ese entonces, resaltó su intención de hacer “un TLC mejor, que sea más apropiado y más dinámico para los dos países”.



Esta intención la confirmó el Ministerio de Comercio de Colombia. “Por supuesto es un interés bilateral. En estos momentos tenemos una relación comercial muy fluida y queríamos preservar ese comercio entre ambos sin importar de ningún modo la coyuntura política”.



Precisamente, mientras que para Colombia este acuerdo era una forma de mantener las puertas abiertas para poder seguir comerciando de forma preferente con la quinta economía mundial, que cuenta con un PIB de US$2,83 billones y más de 66 millones de habitantes, para el Gobierno británico mantener abiertos esas rutas comerciales es algo fundamental para después del Brexit.



Y ese es un trabajo que inició prácticamente desde que los ciudadanos del país votaron salir de la UE en el 2016. Aunque, eso sí, en los últimos meses Reino Unido ha acelerado el proceso. Es más, en el pasado mes de febrero, el Gobierno de Theresa May tan solo había logrado firmar TLC con un total de siete países de los 69 con los que la Unión Europea tenía acuerdos comerciales.



Ahora, la situación es bien distinta. Junto a la firma del pacto con Colombia, Perú y Ecuador, Reino Unido ya ha sellado TLC individuales con Chile, Suiza, Islandia, Noruega, Israel, Palestina y las Islas Feroe. Además, tiene acuerdo con los países del Cariforum (Belice y 13 naciones del Caribe), con cuatro países del Mercado Común de África Oriental y Austral, y con dos Estados del Pacífico asiático.



Cabe decir que de acuerdo con las cifras del Gobierno británico, el comercio del país europeo con Colombia, Perú y Ecuador, supone simplemente el 0,18% del total de intercambios del Reino Unido.



Los datos del Dane indican que las exportaciones de Colombia hacia Reino Unido en el primer trimestre de 2019 suman US$148,8 millones FOB, mientras que las importaciones en este mismo periodo fueron de US$66,5 millones CIF.



Rubén López Pérez

Subeditor Portafolio