Relevo en Planeación Nacional genera rumores de más cambios

El retiro de la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, y la designación en ese cargo de Luis Alberto Rodríguez, actual viceministro de Hacienda, fue el único movimiento confirmado ayer por el Gobierno del presidente Iván Duque, tras una jornada en la que se rumoraban varios cambios.



El más fuerte era la posible salida del gabinete del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón para la dirección del centro de estudios Anif, luego de que su actual director, Sergio Clavijo, anunciara que, tras 15 años, dejará la dirección de la entidad.



Sin embargo, se supo que el Presidente “no le dio permiso” al Ministro de Vivienda, pero sí le habría ofrecido un cambio de posición en el gabinete.



Y es que la salida de Gloria Alonso estaba anunciada desde la semana anterior, cuando, en medio de la Asamblea de la Andi, Duque la llamó aparte y le agradeció por sus servicios, minutos después de hablar ante los empresarios del país.



La funcionaria demostró en un año ser una técnica con alto perfil para el cargo, pues estuvo al frente de la redacción y la posterior gestión para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, que es la hoja de ruta del Gobierno.



Por otro lado, logró destrabar cientos de proyectos regionales con un impacto mayúsculo en las zonas que más lo necesitan y acompañó iniciativas fundamentales como el catastro multipropósito, los Ocad Paz, y la ratificación del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). De hecho, ahora la exdirectora de Planeación será la representante de la nación ante el llamado ‘club de países con las mejores prácticas de gobierno’.



En tanto, a Planeación Nacional llegará Luis Alberto Rodríguez, quien hasta ayer se venía desempeñando como viceministro Técnico de la cartera de Hacienda.



Al referirse al funcionario, Duque manifestó: “Luis Alberto Rodríguez es uno de los economistas jóvenes más brillantes que tiene Colombia. (Fue) educado en la universidad pública y es hijo de las regiones. Tiene un gran sentido social y se ha hecho a pulso y con tesón”.



El economista de la Universidad Nacional tiene 32 años, es oriundo de Valledupar y cuenta con estudios en economía de la Universidad de Toulouse (Francia), y una maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia (EE. UU.). Se ha desempeñado como jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, asesor económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y fue consultor en el Ministerio del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo.



Adicionalmente, ha sido profesor de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional, y columnista en los medios económicos más relevantes del país.



Como Viceministro ha liderado el trabajo técnico detrás de la Ley de Financiamiento de 2018 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2019. Así mismo, lideró la creación e instalación de la Misión del Mercado de Capitales, la primera comisión de expertos de este tipo en 24 años, que recientemente le entregó las recomendaciones al Gobierno.



También encabezó la creación e instalación de la Misión de Impuestos Territoriales, una tarea que no realizaba el país desde hace más de tres décadas. Estructuró e implementó el plan para fortalecer la Dirección General de Política Macroeconómica, al crear las subdirecciones de Política Fiscal y Macroeconómica.



Ahora, en el DNP, deberá dirigir la ejecución del presupuesto de inversión, coordinar las acciones de gobierno para avanzar en las metas de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles), aprobar proyectos de alto impacto regional con recursos de regalías y finalizar el acceso y la coordinación del Gobierno para adoptar las buenas practicas en políticas públicas como miembro de la Ocde, entre otras.



CARGOS DE LARGO ALIENTO

​

El propio presidente de la República Iván Duque ha manifestado que se resiste a tomar decisiones de cambios de ministros solo por las críticas de algunos sectores.

De hecho, el Mandatario ha insistido en la necesidad de no “cambiar por cambiar”, sino de aplicar una política de estabilidad en los cargos de alta responsabilidad, como son los ministerios.



También se ha dicho que las discrepancias entre algunos ministros no son un motivo de peso para proceder a hacer ajustes en varias de las carteras.



PRÓXIMO RELEVO EN ANIF



El retiro de Sergio Clavijo de Anif, noticia que ya venía rumorándose, fue confirmada a Portafolio por el dirigente del ‘think tank’, quien aseguró que tres lustros como presidente de este centro de estudios son suficientes y que regresará a la academia.



“Veníamos hablando de esto tiempo atrás y ha llegado el momento, atado a cambios de gabinete”. Clavijo no explicó a qué se refiere cuando menciona la frase “atado a cambios en el gabinete”.



El saliente presidente de Anif asumió el cargo en 2004, en reemplazo de Fabio Villegas. Antes de ocupar la dirección de este centro de estudios fue codirector del Banco de la República. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Illinois, un máster en Economía de la Universidad de Los Andes y es economista graduado de esta última institución.



En su hoja de vida se destaca, además, haber sido director de estudios especiales del Banco de la República, investigador de la Universidad de Los Andes, economista del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, asesor del Gobierno en asuntos cafeteros y viceministro técnico de la cartera de Hacienda.