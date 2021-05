Salida de Carrasquilla genera revolcón en el equipo económico

Un día después que el presidente Iván Duque anunciara que retiraría el proyecto de ley ‘Solidaridad sostenible’, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su carta de renuncia, lo que derivó en un revolcón en todo el equipo económico del Ejecutivo.



(Gobierno propone al ministro Carrasquilla como presidente de la CAF).





Con la salida del jefe de cartera de Hacienda, y quien estaba al frente de una reforma que generó descontento entre los congresistas, los colombianos y los sectores productivos; el actual ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, pasó a ocupar el puesto que dejó Carrasquilla.



Según comunicó el ministro saliente de Hacienda, llegar rápidamente a un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo colombiano es un imperativo. “Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”, expresó.



(Duque anuncia nuevo ministro de Hacienda).



De igual manera, llamó la atención sobre la necesidad de que se le dé continuidad a los programas de protección social y económica que empezaron a expirar desde el pasado marzo. “De otra parte, en ausencia de una reforma gradual y ordenada de la tributación, la estabilidad macroeconómica del país se vería seriamente comprometida”, dice el comunicado del Ministerio de Hacienda.



Cabe recordar que recientemente el Gobierno postuló formalmente a Carrasquilla para ejercer el cargo de presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en una misiva dirigida al organismo internacional.



Y aunque todavía ese cargo no se define, el ministro saliente tenía entre sus planes que se aprobara la reforma tributaria antes de irse al CAF.



Sin embargo, el descontento social y político por el texto radicado aceleraron su salida de la cartera de Hacienda, como lo manifestaron algunas fuentes cercanas al Gobierno.



Según trinó el presidente Duque, “mi gratitud y respeto siempre por su aporte al frente del equipo económico. En su gestión se alcanzaron importantes logros, entre ellos un programa social sin precedentes para hacerle frente a la pandemia”.



LOS RETOS DE RESTREPO



Con la salida de Carrasquilla de la cartera de finanzas, el ministro entrante tendrá el reto de lograr los consensos que no se consiguieron con el pasado documento de reforma tributaria ante el Congreso, y que fue retirado el domingo por el presidente Iván Duque.



El nuevo titular de la cartera es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, (institución de la que fue rector).



Además, cuenta con una maestría en Economía del London School of Economics, Alta Gerencia del Inalde y es doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath (Reino Unido).



Restrepo Abondano fue rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. También fue gerente de Planeación Financiera y Presupuesto del Fonade.



Ahora bien, en su reemplazo está sonando el nombre de Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, y quien también habría renunciado a su cargo.



Sin embargo, el nombre del nuevo jefe para dirigir el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, no ha sido confirmado.



OJO A LAS FINANZAS



Ante el retiro de la reforma tributaria, la calificadora de riesgo Moody’s alertó sobre ese nuevo rumbo.



De acuerdo con Renzo Merino, VP Senior Analyst de Moody's Investors Service, y el analista líder de la calificación soberana de Colombia, “a la luz de los recientes eventos, Moody’s reevaluará los elementos que fueron considerados a finales del año pasado cuando la agencia calificadora asignó una perspectiva negativa a la calificación de Colombia. Fundamental en este respecto será determinar si el resultado final del debate en torno a temas fiscales será conducente a una mejora en las cuentas gubernamentales y las métricas de deuda”.