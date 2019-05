Renuncia la ministra de Justicia, Gloria Borrero

Este jueves, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anunció su renuncia al cargo, en medio de la crisis que vive ese poder del Estado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a Estados Unidos del exlíder de las Farc, Jesús Santrich.

"Son los cambios normales de cualquier Gobierno. Era una conversación que teníamos desde hace varias semanas con el presidente", afirmó Borrero en medios nacionales.



El anuncio se da un día después de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentara su renuncia irrevocable al cargo luego de que la JEP negara la extradición y ordenara la libertad del exfarc. “Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación”, dijo Martínez en un comunicado.



(Lea: Decisión de JEP sobre Santrich motiva renuncia del Fiscal General)



“Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, anotó.



El presidente Iván Duque, anunció que la nueva ministra será la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quien antes había sido ternada por el Gobierno para el cargo de fiscal ad hoc para los casos de Odebrecht.



Borrero duró 9 meses en su cargo, y a pesar de su experiencia en el sector -venía de ser directora de la corporación Excelencia en la Justicia- no logró sacar adelante ninguna iniciativa clave para reformar esa rama.