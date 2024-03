Esta fue la carta que presentó Amelia Pérez para renunciar a la terna de fiscal general

Archivo particular

De manera sorpresiva, 10 minutos antes de que la Corte Suprema de Justicia se sentara a votar para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación, Amelia Pérez anunció, por medio de una carta, la renuncia a su aspiración a este cargo.

Por medio de esta carta dirigida el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, la jurista presentó su salida "con carácter irrevocable" del proceso de selección, que finalmente terminó con la elección de Luz Adriana Camargo.

Para ella surgieron "factores extraños a una tranquila y pacífica lección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbes, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno en una anormal postura de querer aplicar el inexistente 'delito de opinión'.

Pérez también señaló como otra de las razones para retirar su candidatura algunos de los episodios que se presentaron durante las rondas para elegir a quien tomará las riendas de la Fiscalía.

Según menciona el documento, estos hechos "han tocado las puertas de la quizá principal virtud de todo ser humano, bien igualmente personalísimo, como es la dignidad, injustamente ultrajada y vituperadas por circunstancias completamente ajenas a quien adquirió la condición de sujeto pasivo de tales despropósitos, ello sin dejar de lado que, al parecer asistimos, la suscrita y todo mi entorno familiar, a una revictimización que parece no tener fin, aparte de la violencia de género fundamentada en trinos cuya autoría es completamente ajena a la suscrita".

En su carta, en la que también se dirigió a los 22 magistrados de la Corte, la abogada sostuvo que durante el tiempo que estuvo aspirando a liderar el ente acusador "hubo expresiones populares espontáneas que expresaron su apoyo a la posibilidad de que uno de los suyos (al menos, así lo interpreto) llegara a dirigir la Fiscalía General de la Nación en un momento histórico de este país".

De la misma manera, destacó que su intención era aportar su experiencia y conocimiento en el campo de la investigación criminal.

Carta de renuncia Amelia Pérez Archivo particular

Durante las primeras rondas de votación efectuadas por el alto tribunal, Pérez llegó a ser la favorita para ocupar el puesto de fiscal. Sin embargo, la situación cambió de rumbo luego de que encendiera una polémica por una serie de trinos publicados en el pasado por su esposo, Gregorio Oviedo.

Pese al retiro de su aspiración, durante la votación Amelia Pérez obtuvo un voto por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Según indicó el presidente del alto tribunal, esto ocurrió porque no es competencia de la Corte aceptar o no la renuncia de una candidata en una terna que no fue presentada por ellos, razón por la cual entró en la votación y la renuncia pasa como un hecho anecdótico.

