Crece el rechazo al aumento en el precio de combustibles

El aumento mensual en el precio de la gasolina, que pasó de $200 al mes a $600 con el fin de cerrar la brecha del hueco fiscal originado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible (Fepc), desató el día de ayer manifestaciones a lo largo y ancho del país por parte de conductores que alegan, entre otros, que el valor de la gasolina no debe ser a precio internacional y debe revisarse el modelo de cobro.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

En la capital, por ejemplo, conductores de motocicletas, vehículos particulares y de transporte de carga se dieron cita en puntos estratégicos de la ciudad en hora ‘pico’, lo que ocasionó que muchos de los ciudadanos terminaran caminando hacia sus destinos y no pudieran hacerlo a través de los medios de transporte tradicionales.



Además, algunas estaciones de TransMilenio tuvieron que dejar de operar de manera intermitente.



En la Carrera Séptima con Calle 72, con Calle 170 y 172, la Carrera 30 y otros puntos la algarabía de los pitos de los autos se tomó la ciudad buena parte del día.



En Santander, se presentaron bloqueos viales en Bucaramanga y área metropolitana. El primer lugar donde se presentaron bloqueos fue en el intercambiador de Fátima.



Allí, los transportadores pusieron ramas de árboles para impedir el paso vehicular y exigir al Gobierno que no se dé más el alza de la gasolina.



(Vea: Así se vivió la jornada de protestas contra el alza de la gasolina).



José Prado, líder de la protesta, explicó que, tuvieron que tomarse las vías porque si no protestan más adelante le subirán al ACPM, y la canasta familiar.“De aquí a mañana nos van a poner un impuesto por caminar, somos un pueblo sumiso, hay que buscar soluciones”.



En Medellín, la jornada de protestas inició a las 10:00 a.m. El primer sector con bloqueo se registra en el puente de Punto Cero, sentido norte - sur, en inmediaciones del cerro El Volador.



Allí, una decena de personas, entre los cuales había transportadores y sindicatos, obstaculizaron el paso vehicular con cierres intermitentes.



Sobre el medio día, se dieron cierres intermitentes en la autopista Norte, en ambos sentidos, a la altura de Coca - Cola, dijo la secretaría de Movilidad.



(Vea: Tarifa diferencial de la gasolina para taxis dispararía el contrabando).



Respuesta del Gobierno

Manifestaciones del 28 de agosto Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Ante esta situación el presidente Gustavo Petro señaló que desde el inicio de su Gobierno se congelaron los precios del diésel y de los peajes.



“La mayoría de la flota de camiones del país usa diésel y paga peajes en las carreteras de Colombia. El combustible y los peajes representan cerca del 85% de sus costos. Precisamente, desde que inició mi gobierno tanto el diésel como a los peajes se le congelaron sus precios”, dijo el jefe de Estado.



Así mismo, desde la cartera de Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla fue enfático en que actualmente y desde hace varios meses el precio promedio de venta al público del ACPM a nivel nacional, se mantiene en $9.065 por galón.

​

“Entre tanto, es importante resaltar que, Colombia sigue teniendo uno de los precios de la gasolina y del diésel más baratos de América Latina debido a la operación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), el cual ha mitigado la presión inflacionaria de los incrementos de los precios del petróleo y sus derivados en los últimos meses”, reconoce el jefe de la cartera de Hacienda.



(Vea: Cómo funcionaría la tarifa diferencial de la gasolina para taxistas).



El Gobierno, a través de una comunicación, reconoció que para esto sea posible, utilizaría cerca de $13,7 billones para estabilizar el precio del Acpm frente al precio internacional.



“Por estas razones, el Gobierno advierte que no existe un motivo real para que el gremio de los camioneros realice un paro que afecte la normalidad del país”, mencionó.



Así mismo, señalan que el déficit causado del Fepc en 2022 correspondió a $36,7 billones y se estima que en 2023 sea de $17,8 billones, del cual 77% correspondería a ACPM.



(Vea: Marchas por alza de gasolina: puntos de encuentro en ciudades del país).



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio