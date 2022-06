Resultados del empalme se conocerían el 20 de julio

El miércoles 29 de junio iniciaron las reuniones de empalme sectoriales entre el equipo del gobierno saliente, el de Iván Duque, y el del presidente electo, Gustavo Petro, donde se llevaron a cabo las reuniones de los sectores de Transporte, Comercio y Función Pública, en las horas de la mañana, mientras que en la tarde el turno fue para el sector Trabajo, Interior, Justicia y Hacienda.

Según dio a conocer en declaraciones a RCN Radio el excongresista Mauricio Lizcano, uno de los coordinadores del comité de empalme designado por Petro, en las próximas semanas continuarán las reuniones, para contar con un informe preliminar el día 20 de julio que sería entregado como informe al presidente electo el 23 de julio.



“Esperamos esté listo para esas fechas, para presentar un informe tanto al presidente Gustavo Petro como a quienes él designe en el nuevo gobierno”, dijo también tras la jornada el jefe de debate de la campaña presidencial de Petro, Alfonso Prada, designado para el empalme de la cartera de Interior.



Prada dijo también que el empalme “es una reunión respetuosa en que un gobierno entrante y uno saliente comparten información. Se trata de poner en blanco y negro la situación del ministerio, los retos, la forma como los han enfrentado, y cómo han cumplido las metas, como está el presupuesto y la administración”.



Para hoy se espera que continúe el proceso. A partir de las 10 de la mañana, será el turno de los sectores de Educación, TIC, Ciencia y Salud, y en las horas de la tarde, será el turno de Defensa y Vicepresidencia.



Este viernes continuarán, por otra parte, los encuentros respectivos para los sectores de Cancillería, Deporte, Vivienda y Cultura durante la mañana, y en la tarde serán los de Minas y Energía, Ambiente y Agricultura.



Justamente ayer se reunieron en el Palacio de San Carlos, la sede del ministerio de Relaciones Exteriores, la vicepresidente-canciller, Martha Lucía Ramírez, con el ministro de Relaciones designado por Petro, Álvaro Leyva, y conversaron sobre algunos temas claves de la cartera como el posicionamiento internacional del país, inversión extranjera, crecimiento, generación de empleos y mayor respaldo de la comunidad internacional a la política migratoria. Esto como antesala al encuentro que celebrarán mañana.



Finalmente, el próximo martes culminarán las reuniones sectoriales para la Presidencia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).



Reunión con Uribe



El presidente electo celebró ayer otro espacio de encuentro con el expresidente y exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, de quien Petro ha sido opositor durante las últimas décadas. En la reunión privada que se desarrolló durante la mañana de ayer, ambos sostuvieron un encuentro a solas durante alrededor de 30 minutos y la economía fue uno de los puntos centrales. También dialogaron sobre seguridad, la reforma agraria y el sistema pensional. Ambos acordaron mantener un canal de diálogo, aunque Uribe aseguró que aportará “como fuerza de oposición”.



Después se unieron en el espacio el jefe de debate de la campaña presidencial de Petro, Alfonso Prada, y el senador por el Centro Democrático, Ciro Ramírez; Alirio Barrera, excandidato presidencial del Centro Democrático; Nubia Stella Martínez, directora de dicho partido, y Centro Democrático) y el representante Juan Fernando Espinal, también del partido.



Si bien el presidente electo no dio ninguna declaración tras el encuentro, Prada dijo en una alocución a medios que “la reunión fue amable, muy cortés. Se construye un mensaje de cordialidad hacia el país, en el que podemos mostrar a todos los colombianos, sin distinción política, de regiones o de etnias que podemos construir en la diferencia”.



Prada dijo también que se habló de que recibieron retroalimentación del expresidente Álvaro Uribe, con puntos de coincidencia y puntos de distancia. “Abrimos un canal de diálogo que esperamos mantener durante todo el gobierno”, añadió.



De otra parte, desde el Centro Democrático, Uribe expresó su agradecimiento al presidente electo por la reunión. “Compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país supere la situación de pobreza, pero eso no puede ser al costo de marchitar al sector privado. Esa política sería insostenible y nos llevaría a más pobreza”, dijo el expresidente.



El exsenador dijo también que los impuestos fueron uno de los puntos centrales del encuentro, y desde el partido se reiteró “que la tributación debe ser amable” y que el contribuyente debe pagar con gusto. “Hay exenciones sociales, como no cobrar IVA a la canasta familiar, hay exenciones que ayudan al crecimiento o la generación de empleo, eso no es gabela a los ricos, es un estímulo a la expansión productiva”, aseguró.



Dijo también que se expresó preocupación con el impuesto al patrimonio y a los dividendos. “Hablamos sobre la progresividad, diría que fue una interlocución que nos tiene agradecidos, lo escuchamos y nos escuchó. Fue constructivo”, dijo Uribe, quien aseguró que también “expresaron su preocupación por lo que puede ser la terminación de los fondos de pensiones”.



