Los retos para los nuevos Minhacienda, Mincomercio y la Canciller

El gabinete de ministros del presidente Iván Duque ha tenido importantes cambios en los últimos días. El pasado martes 18, José Manuel Restrepo se posesionó, oficialmente, como ministro de Hacienda, en lugar de Alberto Carrasquilla.



El miércoles 19, Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, asumió también el rol de canciller, en reemplazo de Claudia Blum.



(Lea también: Académicos presentan idea de tributaria que recaudaría $20 billones).

Y este jueves 20, se confirmó que María Ximena Lombana será la nueva ministra de Comercio, cartera en la que estaba Restrepo.



El panorama que tienen ante sí Restrepo, Ramírez y Lombana es el de un país en paro (de más de tres semanas) y con cifras altas de contagios y muertes por coronavirus. Así las cosas, ¿en qué deberán enfocarse?



(Vea: A la reforma fiscal 2.0 le queda 1 mes para aprobarse).



Según Mauricio Jaramillo Jassir, analista político y de relaciones internacionales, de la Universidad del Rosario, los nuevos Minhacienda y Mincomercio deberán enfocarse en la reactivación económica y en concertar, “lo más pronto”, la reforma tributaria.



“Si no se hace pronto una reforma fiscal, la imagen del país se verá comprometida, se encarecerá la deuda y se agravarán las calificaciones de agencias de riesgos”, dijo Jaramillo.



A lo que hace referencia es a la bajada en la calificación que Standard & Poor’s (S&P) le puso a Colombia recientemente (de BBB- a BB+ con perspectiva estable).

Una de las razones del actual paro que vive el país fue la reforma tributaria que el presidente Duque pidió retirar. Ahora, se está creando un nuevo documento. EFE

“Con S&P, me parece que es una calificación cortoplacista, apresurada, que no leyó bien la situación del país. Pero más allá de eso es innegable que tendrá un impacto en la imagen de Colombia como país para invertir”, agregó.



(Lea: Standard and Poor's le quita el grado de inversión a Colombia).



Jaramillo consideró que Restrepo y Lombana son personas de “consensos, de negociación, alejamos de la línea radical extrema del Centro Democrático y eso puede ayudar a tener una reforma concertada”.



César Ferrari, profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana, consideró que más que la reforma tributaria, Minhacienda y Mincomercio deben enfocarse en la reactivación económica: “Si no se tiene buena economía no hay finanzas públicas florecientes”.



“En este momento, empresas no con competitivas con lo que se importa y no pueden exportar. Entonces, deben trabajar juntos para fortalecer tasas de cambio, mejorar tasas de interés y el nivel de productividad. Si se recupera el comercio, se recupera la economía, se generan empleos e ingresos y los recaudos pueden ser mejores”, sostuvo.



En cuanto a la nueva canciller, el experto Jaramillo cree que debe trabajar en tres frentes: explicar, coherente y concretamente, la actual situación del país, recuperar relación con Venezuela y recomponer relaciones maltrechas con países a los que Colombia ha maltratado.



“El error de Claudia Blum fue tener un perfil bajo”, consideró.

El presidente de Colombia, Iván Duque (der.), junto a Claudia Blum (izq.), la canciller saliente. EFE

“Con Venezuela hay que tener un canal de comunicación real, porque son muchos los temas que nos vinculan. Y hay que hablar con países como Estados Unidos, al que se maltrató en época de elecciones allá. También hay muchos embajadores que dicen y hacen lo que quieren y Ramírez deberá recuperar las líneas que se desconfiguraron en el tiempo de Blum”, cerró.



PORTAFOLIO