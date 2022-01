Los retos económicos del país para 2022, según el Ministro de Hacienda

El 2022 se vislumbra como un año en que la economía normalizará su crecimiento, pero enfrentará retos como la inflación, el desempleo, elecciones y otra variante de covid. Pese a ello, para el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, este será el año en que se recuperará lo perdido, y Colombia crecerá como si no hubiera sido golpeada por la pandemia.



¿Cuáles son los retos económicos para 2022?



El primer desafío es la reactivación y el crecimiento. Cerrar 2021 con un crecimiento cerca a doble dígito, estimado en 9,7%, nos llena de esperanzas sobre lo que será 2022 y prevemos una tasa superior al 4,3%. Lo significativo y el desafío más importante es que, con esta tasa estimada Colombia lograría, al cierre de 2022, un nivel de PIB como si no hubiera existido una pandemia en el país.



El segundo desafío es ponerle corazón a ese crecimiento, trabajar en el empleo y el ingreso de las familias. El propósito es que en 2022 se terminen de implementar los beneficios de la Ley de Inversión Social. Y también está el financiamiento verde y social, en 2021 emitimos los primeros bonos verdes y en este año vamos a emitir bonos sociales, que buscan contribuir a financiar proyectos en materia social. El último desafío es avanzar en la modernización del sistema financiero para tener más inclusión.



Con un 2022 que modere el PIB, ¿qué espera para el empleo?



Ya se ha recuperado el 85% del empleo perdido en la pandemia, es decir, se han recuperado 5 millones de empleos. Es necesario avanzar en 700.000 u 800.000 empleos adicionales para retornar a los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia.



Para ese propósito hay dos caminos. Uno, el crecimiento de 2021 y 2022, ahí hay una fuente importante de generación de empleo, y segundo, los incentivos directos, donde el Estado cubre hasta 100% de los costos de seguridad social para vincular jóvenes o 50% para vincular adultos. Esos instrumentos son muy importantes para generar empleo rápidamente. Está el subsidio a la nómina de 2021 y que en 2022 termina de girar recursos, y los empleos derivados de Compromiso por Colombia, el programa de reactivación económica con acento en tres fuentes de empleo: crecimiento limpio y proyectos energéticos, infraestructura y vivienda.



José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. ARCHIVO PARTICULAR

El 2021 cerró con una inflación alta, ¿qué estrategia se está implementado para mitigarla?



Lo primero es identificar la fuente del fenómeno inflacionario. En su momento los bloqueos de vías generaron un impacto temporal, pero el grueso de las razones por las que se incrementaron los precios ha sido los problemas en las cadenas de suministro a nivel internacional. Desde la junta directiva del Banco de la República hemos venido haciendo la tarea de reaccionar con un primer instrumento, que es la política de normalización monetaria, que continuará en el 2022.



También MinComercio viene liderando un proceso de reducir a cero el arancel en importación de bienes e insumos y bienes de capital para reducir los costos en algunos sectores; y desde Hacienda lideramos la revisión de los rubros de costos, cobros, sanciones, multas o tarifas que estaban indexadas al salario mínimo para desindexarlas de ese incremento y actualizarlo a Unidades de Valor Tributario (UVT). Y se tomó una decisión del aumento del salario mínimo, que busca que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo por este aumento de precios.



El gerente del Emisor dijo que el alza del mínimo podría afectar la inflación, ¿qué opina?



El aumento del salario mínimo responde a un propósito solidario en un momento atípico donde se requieren respuestas atípicas. No podemos ser indiferentes a la clase trabajadora, los más afectados con el aumento de precios son las clases más bajas y trabajadoras. Ya 87% de las tarifas y cobros atados al mínimo fueron desindexadas a través de circulares, decretos y normativas, y el propósito es evitar ese impacto.



¿Cuánto pueden impactar las elecciones al manejo macroeconómico del país?



La incertidumbre siempre existe en el año electoral, pero tenemos que minimizarla. Por eso he hecho un llamado a que en ese debate político las instituciones sigan siendo las protagonistas, como el Banco de la República o la regla fiscal, e independientemente de las políticas, colores o ideologías, ese debate contribuya a fortalecer principios que hemos tenido como democracia y como sistema económico: libertad de empresa, de mercado, el respeto y defensa de la propiedad privada y el apoyo a la dinámica productiva.



¿Cómo queda Colombia en materia fiscal para 2022?



En 2021 logramos algo que no teníamos previsto en el Marco Fiscal: reducir el déficit fiscal en un punto porcentual, cerca de $11 billones, y logramos también reducir el nivel de deuda pública en 3 puntos porcentuales del PIB, lo cual es muy significativo, pues permitirá cerrar las cifras de 2021 no con el 65% en deuda, sino el 62%. Habiendo dicho eso, en 2022 estamos por presentar el plan financiero que tendrá las estimaciones de la economía colombiana, incluido el tema fiscal, que con el compromiso como lo tenemos hoy es un déficit del 7%.



¿Qué nubarrones podrían venir en 2022?



El desafío más importante es el impacto que puedan tener nuevas variantes de covid en nuestra economía, como ómicron, y la única respuesta es seguir cuidándonos y aplicarse la vacuna.



Le quedan 8 meses a Duque, ¿qué balance haría de la economía que entregan al próximo gobierno?



Es un balance que se debe hacer en dos tiempos. Al cierre de 2019 Colombia tenía el mejor resultado en crecimiento de los últimos cinco años, el mejor resultado de déficit fiscal en ocho años, superávit fiscal primario y había logrado estabilizar la deuda pública al 50%. Veníamos con el crecimiento más alto de comercio interno en nuestro país, y el mejor resultado en la historia de Colombia en turismo y el crecimiento más alto en atracción de inversión extranjera directa.



Ahí llega un momento atípico, el peor choque en la historia económica del país: el covid-19, y eso cambia la perspectiva. Lo que viene allí es un segundo tiempo, Colombia ha realizado una de las estrategias más exitosas de reactivación económica, de política contra cíclica en materia fiscal y una de recuperación económica llamada Compromiso por Colombia, que logró cambiar el escenario difícil que dejó el covid, al punto que al cierre de 2021 logramos que The Economist destacara nuestra economía como la que está más adelantada en recuperación de normalidad en el mundo entre 115 países.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio