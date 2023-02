Maduro propone a Petro crear zona económica entre Colombia y Venezuela

El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves con Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana. El encuentro se llevó a cabo en el puente Atanasio Girardot, en Tienditas, en el marco de la firma del acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial 28.



"Estamos firmando un acuerdo parcial, que es un paso más de integración que nunca, en mi opinión, debió ser suspendido", señaló el presidente Petro.



A continuación, las intervenciones más destacadas de los mandatarios durante su reunión.

¿Una 'zona económica' en la frontera?

Maduro le propuso al presidente Petro la creación de una zona económica binacional de desarrollo compartido entre Norte de Santander y Táchira.



"El comercio va a crecer, no como cuando estaba la chequera petrolera. Inclusive, estaba hablando con Norte de Santander, Freddy Bernal es un entusiasta, un promotor de una zona económica binacional de desarrollo económico y creo que este acuerdo sienta las bases para que demos los pasos en esa dirección", dijo Maduro.



La Venezuela de hoy



“La Venezuela de hoy es muy distinta a la de 2011, cuando firmamos este acuerdo parcial de naturaleza comercial. Teníamos una chequera petrolera para salir a comprar lo que hubiera que comprar en el mundo. (...) No importaba producir porque teníamos petrodólares para comprar todo. Hoy la situación es distinta, porque Venezuela está sometida a un régimen de bloqueo y persecución económica”, agregó el presidente venezolano.



'Una nueva dinámica de expansión del comercio'



El mandatario venezolano señaló que, con la firma de este nuevo acuerdo, se actualizan los aranceles y las prioridades comerciales y que el objetivo es lograr una nueva dinámica de expansión del comercio entre Colombia y Venezuela.



Dinámicas entre los países

En su intervención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que esta es una oportunidad para establecer una nueva dinámica comercial y poblacional. “El primero de enero pasado dimos un paso importante: que se abrieran todos los pasos que nos unen (...) Estamos en una nueva fase de construcción de las relaciones en todos los sentidos”, dijo.



'Aquí (en la frontera) tiene que haber legalidad'

Petro señaló que "la entrega de esta raya (frontera) a la mafia, a las organizaciones degradadas en el conflicto en las economías ilegales, que hicieron su dominio alrededor de esta raya, no puede volver a pasar. Aquí tiene que haber una legalidad para que se protejan los derechos de las gentes de un lado y del otro de la raya”.



'Un puente común sin barreras'

El presidente Petro señaló que situaciones como las vividas en el pasado en la frontera no deben volver a pasar. “Lo que sucedió en el inmediato pasado no se debe repetir, lo que se construyó en estas trochas por donde gentes pasaban de un lado a otro, en una sistemática violación de derechos humanos contra mujeres, de abusos sexuales”.

Encuentro previo

Antes de esta reunión el último encuentro entre Petro y Maduro ocurrió el pasado 7 de enero en el Palacio de Miraflores, en Caracas.



En aquel momento, en una declaración conjunta emitida por ambos, se informó que los mandatarios "hicieron una reunión exhaustiva de los temas fundamentales de la relación bilateral".



Allí se abordó el rol de Venezuela como país garante de la paz y se enfatizó en que "Venezuela apoyará a Colombia en su objetivo de mantener un cese del fuego bilateral".



También se abordó el avance en la apertura de los puntos fronterizos entre ambos países que, dicen las autoridades, ha permitido "mejorar las condiciones de los ciudadanos colombianos y venezolanos en las zonas de frontera".



Además, revisaron temas de comercio bilateral, inversiones transfronterizas y la promoción de convenios agropecuarios, industriales y de servicios.



