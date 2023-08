Reunión Petro y empresarios: acuerdos y temas de los que hablaron

Al término de la reunión entre los gremios y el presidente Gustavo Petro los representantes del sector privado dijeron que hay todas las intenciones de avanzar en acuerdos para solucionar los problemas de seguridad y seguir generando empleo y producción.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco) dijo que “la mejor noticia para el país es que el gobierno y los empresarios no están de pelea”.



(Colombia y Costa Rica acuerdan defensa del café en el mercado mundial).



Aseguró que tienen diferencias en varios aspectos, pero “hay puntos de encuentro, pues defendemos el empleo formal y hacemos todo lo necesario para crear industria y ayudando para la política pública que desarrolla el país”.



Dijo que hay acuerdo en trabajar en equipo y poner metas para desarrollar en los próximos meses y que sean los resultados en beneficio de todos, “pero no vamos a caer en la tentación de pelear por pelear. A mucha gente le gusta ver pelear a las partes, pero no vamos a caer en eso”, agregó.



(Terminan intervenciones en el proyecto 5G Buga – Buenaventura).



Aseguró que se seguirán haciendo los acuerdos con los ministros para no perder la institucionalidad. “No podemos tomar decisiones peligrosas para la generación de empleo y el crecimiento. Todos debemos poner si queremos el beneficio de todos”, manifestó.



Anunció que se creará con el Gobierno una gerencia que tenga metas y resultados y que nada quede etéreo sino en equipo. “El presidente tiene razón en unas cosas y los empresarios en otras y lo más importante es llegar a acuerdos programando esas mesas”, dijo.



(¿Qué pasará con las investigaciones a Laura Sarabia tras su regreso?).



“No nos volvamos a sorprender con proyectos sin haber sido discutidos. La discusión es lo que enriquece esto y si tenemos esa ventaja podemos tener buenos resultados”, remató.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco dijo que la reunión fue larga, cordial y franca en la que se plantearon diferencias. “Manifestamos nuestras inquietudes en el tema de seguridad y la necesidad de trabajar en la reactivación económica. Lo más concreto que quedó para seguir es ver cómo buscamos salidas a las bajas de las tasas de interés. El presidente habló de temas de tierras, pero no hubo mucha concreción”, manifestó.



PORTAFOLIO