‘No fue diálogo, fue un debate intenso y claro’: Álvaro Uribe

Después del café en el que se reunieron el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el pasado miércoles, el segundo aseguró que dicho encuentro en el que se habló sobre la reforma a salud, no hubo un “diálogo sino un debate intenso”.



“Yo les diría que anoche no hubo un diálogo, hubo un debate, franco, claro, de discusiones argumentales, un debate intenso en buen lenguaje”, aseguró el expresidente Uribe Vélez.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, insistió en que en términos generales el sistema de salud colombiano tiene cosas para mejorar, pero a su vez también representa el más grande avance social del país en los últimos 30 años.



“Podemos decir que es un sistema solidario, que está financiado parcialmente por el Presupuesto General de la Nación, pero también en gran medida por los aportes de los empresarios y contribuyentes”, dijo Forero.



Vale la pena destacar, que según el documento entregado por el partido opositor al Presidente y que fue expuesto en el marco de la reunión, se asegura que el sistema de salud actual ha permitido de 52 millones de colombianos, solamente 3,8 millones han tenido que comprar pólizas de salud en cualquiera de sus presentaciones. Es decir, como planes complementarios, medicina prepagada o seguros ordinarios.



Ahora bien, dentro de lo que destacan los representantes de la oposición, se dijo que el sistema actual es bajo en el gasto de bolsillo.



“Antes de la implementación del sistema, de la ley 100, era más o menos de $50 por cada $100. Hoy estamos en niveles muy bajos para América Latina y el mundo”, reiteró.



A su turno, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, indicó que la reforma a la salud destruiría el sistema, ya que los costos se elevarían, lo que lo haría todo mucho más caro.



Por otra parte, el expresidente Uribe se refirió a los presupuestos máximos manifestando que se debe mucho dinero a los aseguradores, es decir a las Entidades Promotoras en Salud (EPS).



“Este problema económico está creando un riesgo muy alto para los pacientes de Colombia. Para nosotros hay algo muy importante, esto no puede ser una disputa ideológica entre lo público y lo privado”, apuntó.



Respecto al pago de recursos no PBS, los dirigentes del partido aseguran que en septiembre de este año se pagaron $225.000 millones menos que en el mismo mes de 2021, lo que estaría registrando una disminución del pago de presupuestos máximos en más del 46%, adicional a los retrasos que presenta dicho concepto.



Igualmente, Forero destacó que la Corte Constitucional ha dicho que en presupuestos máximos la responsabilidad de pago es del Gobierno, “pero ellos mismos nos han respondido derechos de petición diciendo que por ajustes del 2022, le deben a las EPS $819.000 millones. No pueden decir que están al día”.

Y aunque la oposición continúa dando el debate respecto al aval fiscal de la reforma y el conocimiento de cuánto va a costar, el representante dijo que hasta hoy no se sabe el valor de la implementación del articulado. “De hecho, un ejemplo son los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), porque con una diferencia de un mes, de un derecho de petición que me respondió el Gobierno, el costo de estos pasó de $6,9 billones a $11 billones”, argumentó Forero.



Añadió que “en este punto hay problemas de insuficiencia de recursos. Hay riesgo de lograr que se atienda eficientemente a los pacientes y hacer estos ejercicios de gastos burocráticos efectivamente, porque se pueden convertir en elefantes blancos”.



Con respecto a los Caps, en medio de la presentación se le expuso al presidente que estos no son necesarios en el país, puesto que su implementación costará más dinero, para los recursos que tiene el sistema.



Igualmente, destacan en que estos centros diluyen las responsabilidades de aseguramiento entre varias entidades, lo que genera un riesgo de que nadie responda o “que se genere una discusión permanente sobre quién es el responsable”.

Situación de las EPS



Frente a la situación actual de las EPS, los integrantes del Centro Democrático detallaron que las cifras a junio muestran que los rendimiento de estas entidades, respecto al patrimonio, es de -7%, mientras que las pérdidas del ejercicio ascienden a $5,6 billones y el patrimonio agregado es negativo en $2,4 billones.



En ese sentido, el expresidente Uribe dijo que frente al artículo 53 de la reforma, que define los gastos administrativos de las Entidades Gestoras de Salud y Vida, que es en lo que se convertirían las EPS, estás no deberían aceptar ya que “el 8% que se les pagaría por administrar sin gestión del riesgo sería botar la plata”.



Por su parte, Andrés Vecino, experto en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins y quién participó en la reunión, aseguró que se puede hacer un mejor trabajo en vincular los indicadores de calidad a los pagos que se les hace a las EPS.



“Si hacemos esto, la discusión sobre giro directo o integración vertical pasará a segundo plano porque lograríamos alinear la conducta de las EPS con la calidad de gestión de riesgo que realizan”, apuntó.

Otra semana sin avance

A pesar de que se había llegado a un consenso de no debatir la reforma a la salud el pasado miércoles en el Congreso, por cuenta de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Alvaro Uribe, y que esta retomaría la discusión ayer, esta fue aplazada luego de que la bancada de la Alianza Verde se retirará y se reprogramó para el próximo lunes 27 de noviembre.



Vale la pena detallar que en lo poco que se logró debatir, se alcanzó a iniciar la votación de los artículos con proposiciones avaladas que eran el 55, 56, 58, 67, 69, 75 y como vienen en la ponencia 66 y 67, pero, debido a la falta de congresistas estos quedaron en stand by.



