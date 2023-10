Reviven dudas sobre las EPS tras discusión de reforma a la salud

Con el 49 % de la reforma a la salud aprobada en el segundo debate de la Cámara de Representantes, el sector de las Entidades Promotoras en Salud (EPS) empezó a presentar algunas de las propuestas que sostienen para el Gobierno sobre el manejo y funciones que tendrían estas entidades en el futuro.



Por medio de un documento que contiene la propuesta que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que reúne a las EPS del contributivo, le envió al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se detalla el posible camino que podrían tomar las entidades, ahora que dentro de la reforma se busca quitarles la responsabilidad de la gestión de recursos y aparentemente estarían renunciando a ese manejo financiero.



De acuerdo con Ana María Vesga, presidenta de Acemi, la esencia de esta propuesta es decirle al Gobierno que las EPS están en la disposición de asumir el nuevo papel de Gestoras de Salud y Vida, siempre y cuando ellas continúen administrando “íntegramente” a la población afiliada.



“La misión de las gestoras debe ser la gestión del riesgo en salud de su población afiliada y para ello deberían realizar funciones como mantener la agencia del usuario y continuar con la atención a lo largo del sistema”, dijo la presidenta de Acemi en la carta.

EPS Archivo EL TIEMPO

Siendo así, la líder gremial fue enfática en asegurar que las entidades prestarían esa función de seguir administrando los afiliados, pero que el Gobierno les pague un porcentaje entre el 5% y el 8% basado en resultados. Sin embargo, afirma que ese concepto aún no es claro.



A una petición similar se le unió Gestarsalud, gremio que representa a las EPS del régimen subsidiado, que a través de una carta piden al jefe de la cartera de Salud, más claridad sobre el rol que cumplirían las entidades una vez se apruebe por completo la reforma.



Carmen Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, le aseguró a Portafolio que existe una inquietud respecto a lo que asegura “reiteradamente” el ministro y sobre lo que está escrito en el articulado, mientras se aprueba en el Congreso.



“Creemos que bajo esa línea que él ha trazado podría ser viable un verdadero acuerdo donde podamos tener un mejor sistema de salud y que todos los factores puedan confluir en una solución adecuada”, dijo.



De igual manera, añadió que el sistema necesita de una integralidad para no terminar afectando las atenciones a los usuarios.



Congreso de la República iStock

La viabilidad

Si bien aún la reforma no está completamente en luz verde, pues todavía le falta parte de aprobación en la Cámara y dos debates en Senado, lo que sí es cierto es que las entidades ya están presentando sus propuestas para negociar con el Gobierno sus funciones e intentar amortiguar los cambios que esta conllevaría.



De acuerdo con Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, explicó que esta contrapropuesta se puede ver como una opción de negociación que “trata de proteger a nuestro modo de ver a los usuarios y pacientes en un escenario en el que el aseguramiento como se ha venido construyendo a lo largo de 30 años, no continuaría igual”.



Esto se estaría gestionando por la insistencia del Gobierno de querer manejar los recursos y asumir la gestión de riesgo de financiamiento. “Aunque sobre este punto aún no conocemos el aval del ministerio de Hacienda”, señaló.

EPS Archivo EL TIEMPO

Así mismo, apuntó que lo que se buscaría con la propuesta es que esas gestoras serían las responsables de toda la gestión operativa y técnica de los usuarios y pacientes para que accedan al sistema. “Toda la propuesta necesita mayor aclaración, pero sería un punto intermedio entre lo que plantea el Gobierno de estatizar todo y lo que hoy tenemos y viene operando en el aseguramiento”, manifestó.



Daniela Arbeláez, asociada en Holland & Knight, aseguró que frente a la contrapropuesta podrían existir puntos positivos y otros que podrían ser objeto de análisis y replantearse.



Entre las ventajas, destaca que delegar en las nuevas gestoras la responsabilidad de gestionar y mantener a sus afiliados, podría contribuir a clarificar la ambigüedad y confusión que actualmente plantea la reforma en cuanto a los roles y las responsabilidades de cada agente dentro del Sistema de Salud.



“Este aspecto, ha sido objeto constante de dudas y cuestionamientos en tanto, con el clausulado inicialmente propuesto que ni siquiera existía claridad sobre ante quién se interpondrían las tutelas o solicitudes de tipo judicial y administrativo”, indicó.

EPS El Tiempo

Sin embargo, detalló que uno de los puntos que entrarían a consideración es el de pagar hasta el 8% a esas gestoras. Anotó que “el sistema de salud, ya de por sí desfinanciado, difícilmente podría considerar en términos económicos remunerar a las gestoras el equivalente al 8% del ingreso de cada uno de los afiliados”.



Adicionalmente, la asociada en Holland & Knight, dijo que también parte de la contrapropuesta planteada considera que el proyecto debe incluir la eliminación de los requisitos de habilitación financiera que se exigen hoy para las EPS.



“El argumento del gremio es que al transformarse las funciones de éstas y al pasar a ser la Adres como pagador único del sistema, el riesgo ahora se encontraría en cabeza del Estado. No obstante, con los roles que proponen mantener, éstas mantendrían las funciones asociadas a la gestión del riesgo en salud y operativo”, concluyó.

Una mirada desde otro ángulo

Otras de las voces que se pronunció fue el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien detalló que así como hay EPS que han tenido un mal rol dentro del sistema, hay otras que lo han hecho bien, por lo que preocupa que el Gobierno con la reforma quiera acabar con la función de aseguramiento que desempeñan.



“Para nosotros es un despropósito que a las futuras gestoras no se les vaya a permitir hacer ese ejercicio de coordinación, de organización y sobretodo de contratación de la red de prestación en salud”, explicó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio