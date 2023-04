Posición del nuevo Minhacienda sobre exploración petrolera y mercados

Archivo particular

El nuevo ministro de Hacienda de Colombia envió un mensaje de "tranquilidad" a los mercados, tras su nombramiento en medio de una crisis política marcada por las dificultades que enfrenta el Gobierno para implementar sus reformas.

"Tenemos el compromiso de mantener la estabilidad económica, de darle tranquilidad a los mercados", dijo el jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, en entrevista con la emisora La FM.

El miércoles el presidente Gustavo Petro reemplazó a siete ministros en la peor crisis política de su gobierno desde que llegó al poder en agosto de 2022.

Petro dejó ver un rompimiento con los partidos tradicionales que lo apoyaron en el arranque de su gobierno ante los obstáculo para implementar los cambios profundos que prometió en campaña.

Bonilla reemplazó a José Antonio Campo, un académico liberal que creaba consensos por su experiencia y reconocimiento como economista y profesor de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

El presidente había conformado un primer gabinete alejado de las fuerzas de izquierda que lo llevaron a la presidencia, pero el nuevo equipo decidió integrarlo con antiguos colaboradores.

Exsecretario de Hacienda durante la alcaldía de Petro en Bogotá (2012-2015), Bonilla apostó por darle "un nuevo aire" a la inversión extranjera y "continuar el desarrollo económico del país".

Y en cuanto al tema petrolero, Bonilla dijo en charla con Blu Radio que no ve necesario firmar más contratos de exploración petrolera, pues actualmente hay más de 200 y no se están entregando los resultados esperados.



"No hay necesidad de firmar nuevos contratos hasta que nos digan qué está pasando realmente en el subsuelo colombiano y qué está pasando con los contratos que ya están firmados".



Agregó que los contratos que se están solicitando son para las mismas áreas en las que se está trabajando actualmente y que ve necesario seguir buscando donde se está trabajando, ya que "se podrá encontrar agua, gas o petróleo. Lo que estamos hallando ultimamente, en su mayoría, es gas".

Las decisiones de Petro

El nombramiento de Bonilla coincide con un contexto económico complejo, marcado por una inflación interanual que superó el 13 % en marzo y un desempleo que afectó al 11,5 % de la población.

Tras la tormenta ministerial el precio del dólar cerró a 4.526 pesos colombianos el miércoles y aumentó a 4.655 pesos este jueves.

El presidente Petro apuesta por implementar una batería de reformas en los sectores de salud, pensiones, justicia, entre otros, pero no cuenta con mayorías en el Congreso.

También intenta desactivar más de medio siglo de conflicto interno y negociar la paz numerosos grupos armados: la guerrilla del ELN, disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con los rebeldes de las Farc, grupos paramilitares y la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo.

Sensaciones

Sobre los cambios en el gabinete ministerial de Petro, Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi, señaló que "sorprendió el número de cambios" y citó el caso de la salida de José Antonio Ocampo, a quien Bonilla reemplazará: "Él representaba el equilibrio en las decisiones económicas".

"Liderar cualquier cartera requiere su tiempo de acople. Esperemos que los cambios sean para el bien del país y no retrasen la implementación de programas esenciales", agregó.

Y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, comentó: "El cambio de gabinete trae consigo el inmenso reto de poder generar confianza en el país y en los mercados en los cuales nos movemos, especialmente en los que financian al Estado y las empresas. Es particularmente importante el rol que en este objetivo juega el Ministerio de Hacienda, tanto hacia afuera como al interior del Gobierno, recordando a todos los límites de la responsabilidad fiscal y sostenibilidad del Estado".

