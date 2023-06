Presidente de Ecopetrol habla de los dineros de la campaña de Petro

Este jueves, el presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa, respondió ante las declaraciones del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sobre el presunto ingreso de $15.000 millones en la Costa para la campaña.



Roa señaló que lamenta las declaraciones sobre este “eventual y aparente” ingreso de recursos a la campaña. “El mensaje es que en la campaña se surtieron ya todos los filtros y trámites relacionados con la revisión, validación, registro, certificación y expedición de las cuentas tanto de la consulta como de la primera y segunda vuelta de las elecciones”, dijo.



Aclaró que ambos procesos se hicieron tanto por la campaña como por el auditor contratado por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría para este fin.

Gustavo Petro. EL TIEMPO

Al cuestionarlo por la afirmación del exembajador sobre su papel en atraer donadores de recursos, dijo que todos los aportes recibidos están presentados y suman $150 millones, “algunos en dinero, otros en especie” y el único autorizado para recibir todos los recursos era el gerente de la campaña.



Explicó que “a través de la gerencia no se recibió ni de forma directa ni indirecta de Armando Benedetti o alguno de sus referidos, aunque sí hubo intentos importantes de reuniones con empresarios, pero en ningún momento se llevaron a cabo”.

Ecopetrol habló

En charla con Caracol Radio, Saúl Kattan, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, dijo que no cree que la situación de Petro y la relación que podría tener con Roa afecte la acción de la petrolera.

"Los comentarios sobre el dinero tendrán que probarse. Si se prueba algo, el presidente de Ecopetrol como ex gerente de campaña, tendrá que dar explicaciones, pero, mientras no lo requiera, no lo investiguen, el foco de Roa es Ecopetrol", mencionó.

Kattan dijo que ha hablado con Roa y que está tranquilo, y que no se contempla que renuncia a la presidencia de Ecopetrol: "Hay apoyo absoluto a Ricardo".

