Marta Lucia Zamora renunció a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Daniel Coronel reveló en la ‘W Radio’ que la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Martha Lucía Zamora, renunció por un incidente con el canciller Álvaro Leyva.



Zamora habría hecho una denuncia por supuestas irregularidades en la nueva licitación de pasaportes. Antes, la directora habría discutido con Leyva sobre la forma en la que debían enfrentar una demanda de la compañía Thomas Greg & Sons por la licitación fallida de pasaportes.





Es importante recordar que esta compañía exigió una reparación económica luego de que la Cancillería declarara desierta la licitación para la impresión de los pasaportes de los colombianos, pues la empresa había obtenido el mayor puntaje.



En su momento, se buscó una solución para evitar la demanda multimillonaria por parte de Thomas Greg & Sons. Entonces, la cancillería acogió la solicitud de la Andje de buscar una conciliación.



En medio de esta situación, Coronell aseguró que el canciller le habría dicho a Zamora: "Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (...). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente".



Sobre estas declaraciones, Zamora confirmó a la emisora que dicho momento “fue duro para mí. Me interpela, ni siquiera el saludo. (...) Estaba supremamente descompuesto".



La directora saliente aseguró que, presuntamente, una persona de alto rango le había informado que desde presidencia le pedían que presentara inmediatamente la renuncia y añadió: “No necesito que me tengan que declarar insubsistente o quedarme hasta último minuto. La vida me ha enseñado cuándo uno no debe estar en un sitio y, porque su nominador así lo quiere, ni siquiera lo cuestiona".

Así, este 4 de diciembre remitió la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro.



A su turno, Petro comentó sobre dicha situación: “ No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados".

Y ante este mensaje, la funcionaria respondió que la entidad a su cargo no ha correspondido a intereses particulares.



Presiones en licitación de pasaportes

Marta Lucia Zamora denunció supuestas ‘presiones’ y reuniones para la nueva licitación de pasaportes.



‘Recibí un mensaje en el cual me ponen de manifiesto una situación que se está presentando: son reuniones que se están llevando a cabo en un hotel en París", comentó Zamora en ‘W Radio.



"Son hechos muy graves, en los que corren ríos de millones de pesos debajo de todo esto", agregó .



Y luego aseveró: “No puedo hablar del contenido en la reunión. Pero si se investiga y coincide la información que me dio la persona que me escribió, es una fuente importante para saber si en esta licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales".



