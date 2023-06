Robledo habla sobre el gobierno Petro: 'las cosas van bastante mal'

El exsenador Jorge Robledo, una de las figuras de la izquierda colombiana, considera que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha resultado peor de lo que se había imaginado, no solo porque no ha cumplido sus promesas de campaña, sino por los escándalos en su círculo más cercano.

"Las cosas resultaron ser peores de lo que yo había pensado", asegura Robledo, fundador del partido Dignidad y Compromiso, en una entrevista con EFE en la que insistió en que "las cosas van bastante mal".



Robledo, que militó con Petro en el partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), fue senador durante más de 20 años, en los que se destacó como una de las voces críticas de los Gobiernos de turno, defendió la salida negociada del conflicto armado y a la industria local con un discurso nacionalista.



"Yo lo conozco, lo he estudiado con cuidado, tengo muchos desacuerdos con él", afirma Robledo sobre Petro, y subraya que por eso llegó a la conclusión de que el Gobierno va mal: "No me sorprende porque aquí el problema no es cómo se titula usted, si de izquierda o derecha, sino qué es lo que está proponiendo".



Convencido de que "hasta en los detalles" el presidente "se está equivocando", Robledo atribuye la victoria electoral de Petro, de la cual se cumple un año este lunes, al "mal" Gobierno de quienes lo precedieron y recuerda que él votó en blanco tanto en 2018, cuando Petro perdió la presidencia con Iván Duque, como el 19 de junio de 2022, cuando la ganó.

Promesas incumplidas

Robledo, quien se distanció de Petro por diferencias relacionadas con su pensamiento político y sus ejecutorias como gobernante, considera que el mandatario, elegido con la promesa de hacer los cambios que necesita el país, está en deuda diez meses después de asumir el cargo.



"Yo diría que va mal, ¿no? Yo diría que en general no se están cumpliendo las promesas. Él prometió muchas cosas y no veo que se esté avanzando, particularmente en lo que tiene que ver con el desarrollo económico", afirma.



Entre los aspectos en los que señala que el presidente ha incumplido, Robledo, defensor del sector agropecuario, cita "los tratados de libre comercio, que le hacen un daño inmenso a Colombia" y que Petro dijo que iba a renegociar cuando estaba en campaña.



"Por ejemplo, la leche va para la quiebra, ahorita en el corto plazo, por causa de esos tratados. El retroceso industrial de Bogotá, en estos tiempos del neoliberalismo, ha sido muy grande y él prometió eso y no lo cumplió", dice.

La paz y los escándalos

Pese a que tiene dudas acerca de las posibilidades reales de que prospere la política de paz total del Gobierno, que incluye negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y la banda criminal del Clan del Golfo, el exsenador saluda el propósito de poner fin a la violencia en el país.



"Digamos que la idea de la paz total, eso lo planteé yo desde el principio, era muy difícil, casi imposible lograrlo y los hechos están diciendo que no lo va a lograr", manifiesta.



A pesar de su escepticismo, enseguida asegura: "Yo, que llevo 50 años en la lucha política contra la lucha armada, contra la violencia, contra el secuestro, contra el asesinato, quisiera que eso saliera bien". "Ojalá, particularmente el ELN se saliera de la lucha armada, entregara las armas y se reintegrara a la vida civil, pero repito, no lo estoy viendo tan claro", sentencia.



Sobre la crisis del Gobierno, que a comienzos de mes les costó el cargo a Laura Sarabia, jefa del Gabinete de Petro, y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, ambos muy cercanos al presidente e involucrados en un escándalo de supuesto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales, Robledo considera que son comportamientos "absolutamente inaceptables".



"Cosas como el escándalo de Laura Sarabia o el caso de Benedetti", que además amenazó con revelar supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro, "o sus peloteras con sus socios que lo eligieron", son una muestra de que "hasta en los detalles (el presidente) se está equivocando", finalizó.



