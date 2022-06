Rodolfo Hernández: 'Tributaria es quitar plata al sector productivo'

Combatir la corrupción es la bandera política con la que Rodolfo Hernández espera llegar a la Presidencia, puesto al que aspira tras lograr 5'953.209 votos en la primera vuelta (99,99 % de mesas informadas)*. El ex alcalde de Bucaramanga asegura que el nivel de gasto de funcionamiento del Estado colombiano es muy alto, y por el contrario se debería invertir en el agro y atender a la población que vive en el sector rural.



¿Cuál sería la prioridad que tendría su gobierno en materia económica?



El problema de Colombia, según los mismos documentos del gobierno nacional es que los ingresos correspondientes a la totalidad de los impuestos que pagamos los colombianos son $170 billones, y gastamos $350,4 billones. Quiere decir que más del 50% del gasto público es fiado, con créditos de banca internacional y crédito interno.



Así no es viable seguir en el mediano y largo plazo. Pero lo grave no ese gasto, sino que se roban $55 billones. Y entonces, nos decretan cada 15 o 18 meses reformas tributarias y más deudas, porque una tributaria no es más que quitarle plata al sector productivo y entregársela a políticos para que sigan robando. Por más de que digan que no tengo propuestas diferentes a combatir la corrupción, esa es la única manera de sacar de cuidados intensivos a la economía colombiana. Si seguimos con ese desorden burocrático, y no invertimos realmente en lo que toca, que es incentivar la producción de alimentos, la agricultura, esto nadie será capaz de arreglarlo.

¿No impulsaría otra tributaria?



Lo primero que vamos a hacer es quitarle la chequera a esos giradores de plata, ladrones. Me vuelvo repetitivo y cansón, pero lo primero que hay que hacer es mirar como sería el ideal del Estado y a cuántos zánganos hay que sacar. Hay funcionarios públicos y provisionales muy buenos, y en el hipotético caso de que ganemos, esos tendrán todo el apoyo del gobierno central para que sigan prestando sus servicios a la ciudadanía. Toca racionalizar, yo digo que sobra el 30% de la gente incrustada en el Estado.



¿Cómo considera que es el nivel de impuestos que pagan las personas naturales frente a las empresas?



Eso hay que revisarlo a fondo. Pero no tiene sentido que una persona que en Colombia gana $2 millones le cobren 10% o 15% de retención. El que gane menos de $2 millones no debe pagar impuestos a la renta, y hacer una escala progresiva, de $2 millones a $10 millones, y así en adelante, y eso tocaría estructurarlo para que el ingreso sea igual o mejor que lo que se está cobrando. El estatuto tributario hoy no lo entiende nadie. Hay que hacer una revisión real y volverla sencillo.



¿Qué reformas implementaría en la estructura del estado entonces?



No hay que cambiar prácticamente nada, la robadera, los lujos y el despilfarro se dan cuando se hacen los presupuestos nacionales. Hay que vigilar estrictamente, y contraer, los gastos de funcionamiento, que son una grosería, valen $200 billones y eso quiere decir que los impuestos no alcanzan. Y lo grave no es que no alcance sino que siguen nombrando gente que no se necesita, sometiendo a los más pobres a pedir créditos, a tener vías en mal estado, a no tener acceso a educación superior. La plata solo está alcanzando para los políticos.



¿Cómo generaría empleos?



La única manera de hacerlo es produciendo bienes y servicios. Lo que hay que hacer es sustituir importaciones, pero para ello, hay que crear unos análisis de precios unitarios, cuánto vale producir en el exterior y por qué estamos comprando allá, y cuánto vale producir acá y entender por qué no podemos producir, para dar los apoyos económicos. Pero no es regalar plata, es estimular, para producir maíz, sorgo, el producto agrícola que sea. Y así en todas las industrias. Por ejemplo, si un productor se le da el subsidio, pero no produce, tiene que devolverlo. Y hay que arreglarle a los campesinos las vías veredales.



En resumidas cuentas es sustituir, producir, transformar la logística y el consumo. Ese es el circuito virtuoso que se necesita estimular, el consumo interno mueve la economía y genera trabajo permanente, y el trabajo más fácil de generar es el del campo, porque el campo ya está hecho, simplemente hay que trabajar es la tierra. Hay que mirar como vincular a los más pobres con respecto a la utilización de la tierra. Pero lo primero es ponernos a producir, y ahí también hay que mirar a la pequeña y mediana industria.



¿Cómo ve el rol de la infraestructura?



Primero tenemos que hacer un inventario de las obras que están andando, su estado y cuánto falta por invertir. Con eso mirar que plata tenemos y no inventar más obras sin terminar las que están en proceso. Todo lo que sea infraestructura es bienvenido, pero organizado, financiado, con los contratistas que son y a los precios que son.



¿Cuál es su postura ante el petróleo?



Parar en seco es paja, eso es carreta, porque nos obligaría a importar un millón de barriles diarios que necesitamos para el consumo. Lo que sí toca hacer es un programa de transición, ponernos un plan a unos 15 años en que vamos a disminuir y sustituir los consumos, y sustituir por energía solar, eólica o hidráulica, serían más o menos un 7% que toca ir sustituyendo. Eso lo tiene que hacer Ecopetrol, no otro. Eso sí es financiable y se puede planificar.



