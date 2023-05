Roy Barreras, nuevo embajador de Colombia en Reino Unido

Colombia tiene nuevo embajador en Reino Unido. Roy Barreras ocupará el cargo luego de presidir el Congreso en los últimos 10 meses, informó la W Radio.



El presidente saliente del Congreso confirmó su salida de la corporación en una rueda de prensa en el Capitolio. Además, ratificó que no se presentará a la Alcaldía de Bogotá ni ocupará algún ministerio en el gobierno Petro.



Aseguró también que su prioridad es recuperarse del cáncer, continuar sus labores en el Pacto Histórico y acompañar a sus candidatos (de su partido La fuerza de la paz) a las elecciones regionales de octubre próximo.



"Muchas gracias a todos por estos años de paciencia. Esta es mi última declaración formal como presidente del Congreso de Colombia. El jueves 18 de marzo queda en firme la decisión del Consejo de Estado", dijo.



"Me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales e impulsar la paz", cerró.



Barreras viajará a suelo europeo muy pronto para ocupar el cargo en los próximos días.



PORTAFOLIO