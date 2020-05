El Sistema de Medios Públicos (SMP), que cuenta con canales de televisión como Señal Colombia y el Canal Institucional, emisoras como la Radio Nacional de Colombia, Radiónica y plataformas de contenidos como RTVCPlay, lanzará la décima versión del Mercado de Coproducción.



(RTVC, Claro y Movistar le dan 'batalla' a Netflix en Colombia).



Con esta iniciativa se han desarrollado 113 series de televisión (animadas, documentales y otros) 47 documentales unitarios y 2 documentales interactivos, con productores colombianos e internacionales, y con la que se ha recibido 244 reconocimientos en industria.



Álvaro García, gerente de RTVC, explicó que vendrá para el proyecto y como está construida la iniciativa que impulsa el talento local.



¿Cuáles son las expectativas con Mercado de Coproducción?



Este mercado de coproducción, que es lanzado esta semana, en su décima versión, busca el desarrollo de coproducciones por valor de US$49,1 millones, y con una inversión por parte del canal de US$13,9 millones.



Para este año tenemos ya garantizados $2.000 millones para recibir proyectos hasta el viernes 29 de mayo y que pueden ser de productores independientes, casas productoras, instituciones, universidades, centros de investigación, canales, fundaciones, consorcios, uniones temporales, nacionales o extranjeras. Con nuevos contenidos, temporadas o proyectos transmedia.



¿Ese valor es la base o el apoyo total?



Dependiendo de la cantidad de proyectos, así como de su calidad, se podrán aumentar estos $2.000 millones como si fuera una subasta. Esta es la base y son recursos importantes en medio de toda la continuidad y estimulo a la industria nacional, más en este momento de coyuntura. Aún no sabemos cuántas iniciativas recibiremos, ni cuántas serán seleccionadas.



Este año tenemos la opción de proyectos transmedia, para ampliar el catálogo de RTVCPlay, ya que es uno de nuestros focos para mejorar la versatilidad.



Se presenta una gran oportunidad para fortalecer estos proyectos exitosos, así como la industria nacional, y los contenidos. Esta es gasolina para la economía naranja y creativa.



Dos semanas más tarde de recibir los proyectos sabremos si iremos más allá y dedicaremos más esfuerzos en esta iniciativa.



Al mismo tiempo seguimos además con nuestra programación de educación y los proyectos actuales.



¿De qué se trata la nueva parrilla de educación?



A raíz de la emergencia sanitaria, entendimos como sistema de medios públicos, que debíamos responder a las nuevas circunstancias. Es decir, teníamos que ayudar a complementar la formación, ya que muchos la están recibiendo por internet y otros no tienen acceso a los canales digitales.



Lo que hicimos fue hablar con el Ministerio de Educación, y con el de las TIC, y al poco tiempo teníamos un equipo experto en radio y televisión para dar nuestra respuesta.



¿Cómo lo hicieron?



Señal Colombia tiene una gran historia en la producción de contenidos infantiles, y en el comité de programación hay un equipo con asesores de los ministerios de Educación y Cultura. Sus contenidos han sido reconocidos no solo en Colombia, y 25 de esos programas los acomodamos a la parilla.



En radio, orientamos toda la información al servicio, con boletines especiales y actualización para que los ciudadanos puedan enfrentar la situación.



Luego lo que hicimos fue producir contenidos especificos en estas necesidades, entonces apareció el proyecto de ‘profe en tu casa’, que sale todos los días en vivo a las 10:00 de la mañana con profesores y la curaduría el ministerio y que se multiplica a través de siete canales regionales con competencias transversales para todo tipo de estudiantes. Además involucramos al Ministerio del Deporte y creamos un espacio que se llama, ‘entrenando juntos’, para que las personas tengan también un espacio de ejercicio físico y mental.



¿Son solo contenidos para televisión?



No, esa capacidad de producción de contenidos que tenemos está en varias plataformas, una de ellas es ‘Aprender digital’ del Ministerio de Educación, ahí hay 80.000 recursos educativos digitales, para estudiantes, profesores y padres de familia.



En RTVCPlay, que es nuestra plataforma OTT alojamos 676 capítulos de 39 series, todos con perfil pedagógico y con guías para que se puedan usar.



También, en relación con el tema de la industria que es otro de los puntos importantes, abrimos un laboratorio creativo que se llama ‘con la lavadora al fondo’, donde las personas del medio, camarógrafos, actores, guionistas, entre otros, enviaran sus ideas para ponerlas en las pantallas y en radio, con el fin que recibieran un reconocimiento económico por la gestión. En la primera fase esperábamos 400 propuestas, llegaron 900 y seleccionamos 70 que estarán al aire en más o menos tres semanas.



¿En radio también?



En radio estamos habilitando una señal de audio vía streaming y en TDT que llega a todo el país habrá una parrilla de clases. Allí se tendrá escuela rural, clases para primera infancia, primaria, bachillerato, espacios para las entidades con temas de niñez y juventud y esperamos muy pronto tenerla funcionando.



Este apoyo a la educación no será un tema corto, se extenderá en el tiempo y vamos a ir ajustándolo y dándole más alcance.