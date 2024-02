¿‘Ruptura institucional’?: claves de discordia de Petro con Fiscalía y otras entidades

Durante el fin de semana, a través de mensajes en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro avivó una tormenta política, al denunciar una supuesta “ruptura institucional” para derrocarlo y arremetió contra el fiscal Francisco Barbosa de querer investigarlo, por lo que pidió la movilización popular en su apoyo.



(Lea: Empresarios e industriales piden respeto por las instituciones tras arremetida de Petro).

“Hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la república”. “Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”, dijo el mandatario.

(Vea: Aumenta la tensión: presidente Petro arremete contra el fiscal Barbosa).

Ante estos comentarios, empresarios, industriales, comerciantes y varios gremios, hicieron un llamado a la calma y a respetar las instituciones del país.

El Consejo Gremial Nacional, Aliadas y Amcham fueron algunas de las asociaciones que se unieron al clamor de “fortalecer las instituciones y mantener la independencia de las ramas del poder público como los principales mecanismos definidos por nuestra sociedad para tramitar las diferencias que existan en democracia”.

(Además: Petro denuncia supuesta ‘ruptura institucional’ para sacarlo del poder).

A continuación le contamos algunos los hechos concretos que denuncia el presidente Petro:

1

Investigación a sindicato de maestros



Esta no es la primera vez que Petro habla de que lo quieren sacar de la Presidencia, pues ya lo hizo en varias ocasiones el mes pasado, como cuando comentó un registro judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia hicieron a la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá.



Ese allanamiento se hizo como parte de una investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro.



La investigación se basa en el supuesto aporte de 500 millones de pesos (unos 127.000 dólares) que hizo ese sindicato a la campaña de Petro y que no fue reportado a la autoridad electoral, como lo ordena la ley.



En ese sentido, Petro aseguró este viernes que "se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito".



"Desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo", añadió.