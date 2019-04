Rusia dice que se malinterpretó su carta

La embajada de Rusia en Bogotá aseguró que nunca se ha cuestionado la posición de Colombia ante la crisis de Venezuela, tras el revuelo causado por una carta del embajador al Congreso que aseguran fue malinterpretada.



"En ningún apartado del texto de la Declaración se hace la mención específica, directa o indirecta, de la República de Colombia, de la posición expresa de su Gobierno sobre los sucesos dramáticos de Venezuela, ni de su respuesta a la crisis venezolana", asegura la embajada en un comunicado.



Asimismo, subrayan que "en ningún momento se pone en tela de juicio el derecho soberano de las autoridades colombianas a actuar en el escenario internacional conforme con sus principios, obligaciones y responsabilidades".



El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, recibió en su despacho la misiva firmada por el embajador ruso en Bogotá, Sergei Koshkin, con advertencias a Colombia por su papel en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana.



"El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales", señala la misiva.



Sin embargo, la embajada rusa responde que la misiva fue malinterpretada pues se trata de una declaración dirigida a los Parlamentos nacionales, la ONU y la Unión Interparlamentaria Mundial, así como a la Asamblea Interparlamentaria de los Estados parte de la Comunidad de Estados Independientes.



También tiene como destinatario la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado sobre la Seguridad Colectiva, la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Centroamericano.



"El diálogo directo entre los parlamentos es una práctica ampliamente reconocida y aceptada que constituye un formato legítimo de la diplomacia parlamentaria y no requiere intermediación alguna del Poder Ejecutivo ya que se realiza en pleno cumplimiento del principio democrático de la separación de poderes", subraya la embajada en su comunicado.



En este sentido, hace hincapié en que cualquier embajada, "siendo un representante no sólo del poder Ejecutivo nacional sino del Estado como tal", tiene pleno derecho "en cumplimiento de las instrucciones directas del Parlamento de su país a cumplir el papel de intermediario en la realización de contactos interparlamentarios".



Finalmente, agrega que "la decidida condena por parte del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia de cualquier instigación a la violencia e intervención militar extranjera a Venezuela, coincide con la posición reiterada en varias ocasiones" por el Gobierno colombiano y el Grupo de Lima, del que forma parte Colombia.



Tras hacerse pública la carta, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la Cancillería que verificara la autenticidad de la misma.



Ante esa petición, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujilo, aseveró que las afirmaciones del embajador ruso "no corresponden a la realidad" y que la crisis venezolana "no debe ser empleada como instrumento de ninguna competencia geopolítica".



El canciller colombiano agregó que cualquier apoyo militar "al régimen de Nicolás Maduro (...) constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región".



EFE