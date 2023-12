Sin acuerdos se cumplió el primer plazo en la negociación del mínimo: ¿qué viene ahora?

Las centrales obreras y los empresarios no lograron ponerse de acuerdo para definir cuánto subirá el salario mínimo en 2024 antes de que se cumpliera el primer plazo que había sido pactado por las partes al comienzo de las negociaciones, para este viernes 15 de diciembre por lo que aumenta la expectativa para la próxima semana.



Por el lado de los sindicatos, estos se mantienen en su posición de que este ítem debería crecer un 18% para el próximo año, con el argumento de que la reactivación económica solo se logrará si se mantiene y protege el poder adquisitivo de las familias trabajadoras en el país, descartando que este aumento pueda reflejarse en un crecimiento de la informalidad.

Pese a que se había agendado un encuentro entre empresarios y sindicatos para hoy, al final este se canceló. Fabio Arias, presidente de la CUT, explicó que “ha sido aplazada con el propósito de que las partes, es decir, gobierno de empresarios, gobierno y trabajadores, mantengan una serie de contactos y reuniones bilaterales en la posibilidad de construir un acuerdo que le dé una señal al país de que, a pesar de las diferencias, podemos construir un acuerdo de concertación sobre el salario mínimo”.

Entre tanto, Percy Oyola, presidente de Confederación General del Trabajo, manifestó que “mientras se adelantan consultas y diálogos entre las partes, que incluyen diálogos entre el Gobierno, el sector empresarial, diálogos de los trabajadores también con el gobierno, el Ministerio del Trabajo también hace sus consultas pertinentes, eso justifica de alguna manera que se posponga la reunión”.

Para las centrales obreras no hay justificación de reunirse en esta fecha límite, teniendo en cuenta que no hay una contrapropuesta a su planteamiento del 18%, ya que no hay un escenario donde se puedan hacer las conversaciones necesarias para encontrar un punto medio de cara al salario 2024.

De los avances de esta mesa de negociación se puede decir que el pasado 28 de noviembre de 2023 se estableció el calendario de negociación, dando inicio a un proceso clave para la determinación de las remuneraciones en el próximo año.

Todas las cifras sobre la mesa

Las Subcomisiones de Productividad, llevadas a cabo el 30 de noviembre y 1º de diciembre, analizaron detalladamente la productividad total de los factores y la productividad laboral. Según los resultados presentados por el Dane, la Productividad Total de los Factores experimentó una disminución del 1,0%, mientras que la Productividad Laboral por hora trabajada registró un aumento del 0,76%, y la Productividad por persona empleada mostró una disminución del 0,7%.

El 4 de diciembre de 2023, se instaló la mesa de negociación del salario mínimo 2024, en la que entidades como el Ministerio de Hacienda y el Dane desempeñaron roles fundamentales. El Dane presentó informes detallados sobre la Subcomisión de Productividad, proporcionando datos cruciales para la toma de decisiones. El 11 de diciembre, se presentaron cifras económicas cruciales: el Dane informó un IPC acumulado del 8,78% para el año corrido y una variación anual del 10,15%, mientras que el PIB mostró un crecimiento del 1% para el año corrido hasta septiembre, con una proyección anual de -0.3%. El Banco de la República compartió perspectivas de inflación del 9,3% al 9,5% para 2023 y del 3%, con un rango de más o menos 1, para 2024.

Finalmente, el pasado 12 de diciembre de 2023, las centrales sindicales propusieron un incremento del 18% para el salario mínimo, mientras que los gremios, aunque no presentaron propuesta, mostraron su disposición a continuar con el diálogo técnico, subrayando la complejidad de las decisiones que se avecinan en el contexto económico actual.

Cabe recordar que la Ley 278 de 1996 establece que “para la fijación del salario mínimo, la comisión deberá decidir a más tardar el quince (15) de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no estén de acuerdo deben, obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas”.

Luego de esto tendrán como plazo máximo el 30 de diciembre o de lo contrario esta decisión se tomará desde el Gobierno Nacional, por medio de un decreto en el que se analizarán, entre otras cosas, las proyecciones de inflación para el 2024 que exponga el Banco de la República.

