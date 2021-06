Hospitales y clínicas recibieron giro por $456.092 millones

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, realizó el giro de $456.092 millones por concepto del anticipo de las cuentas de medicamentos, procedimientos y servicios no UPC que las EPS presentaron ante la ADRES.



Los recursos fueron girados de forma directa a 378 hospitales, clínicas, centros médicos y proveedores que prestaron o entregaron los servicios de salud no financiados con la UPC y que fueron postulados por las 12 EPS que han participado en los procesos de radicación de cuentas ante la administradora.



“En nuestro compromiso gubernamental de sanear las cuentas y entregar flujo de recursos al sistema del sistema de salud, la ADRES, conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, ha venido trabajando en alternativas para dinamizar la estrategia de Punto Final en medio de la pandemia de la Covid-19, es por eso que en junio giramos el 100% de los $456.092 millones de forma directa a los prestadores y proveedores de servicios médicos no UPC”, explicó Jorge Gutiérrez Sampedro, director general de la Adres.



Estos recursos se suman a los $2,73 billones que la entidad ha girado entre el 2020 y el 2021 en medio del proceso de saneamiento de cuentas no UPC; y a los giros de Presupuestos Máximos por $6,29 millones que se realizaron en ese mismo periodo.



En total, desde el 1er semestre del 2020 a la fecha, la Adres ha girado $9,47 billones a través de la estrategia de saneamiento de cuentas no UPC.



