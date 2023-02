Funciones de la atención primaria planteada en la reforma a la salud

Uno de los puntos clave de la recién presentada reforma a la salud es la atención primaria, pues no es un secreto que ha sido uno de los conceptos más llamativos de la propuesta del presidente Gustavo Petro.



Con los centros de atención primaria, se busca estandarizar de forma más profunda y amplia el alcance del sistema de salud colombiano para toda la población, así como tener una atención más personalizada.



“La atención primaria en salud no es un sistema de salud, es un modelo de atención; es una modalidad para atender a la población”, explicó el exministro de salud Augusto Galán para Portafolio.



(Le puede interesar: Andi alerta sobre aumento de costos por reforma a la salud).



Así mismo, este modelo planteado busca dar una atención completa a cada paciente, es decir, que no se limita a una citas de medicina general o chequeos médicos: “Parte de la atención primaria es que la gente la tiende a confundir con simplemente la atención básica en un consultorio, y es mucho más que eso, porque interrelaciona los determinantes sociales de la salud y trata de integrar la salud colectiva con la salud individual”, agregó el exministro.



(Más: Quiénes administrarían los recursos de salud si se aprueba la reforma).



No obstante, el modelo de atención primaria, tal como está planteado en la reforma a la salud, no es ajeno de retos, tal como aseguró el profesor de la Universidad del Rosario Paul Rodríguez Lesmes.



“El reto principal para la implementación del modelo es construir desde cero. Hay un montón de ejercicios y de leyes que ya están formuladas, de planes a nivel territorial que se han desarrollado, y pareciera que la ley busca borrar en gran parte estos aprendizajes colectivos y reemplazarlo por una nueva instancia”.



(Siga leyendo: Plan Nacional de Desarrollo: metas y prioridades del gobierno Petro).



El docente fue enfático al asegurar que la forma en la está planteada la atención primaria puede estar ignorando los esfuerzos y los procesos que se han estado gestando en distintas entidades territoriales, como Bogotá, en donde Petro, en su cargo como alcalde mayor, intentó implementar a nivel distrital.



“Volver a construir una institucionalidad de gobernanza intersectorial es complicado, porque no solamente es una cuestión de tener brigadas o similares que ya existen, sino que también es conectar con las otras funciones del ejecutivo a nivel regional, y pues por eso, partir de cero es muy difícil. Ese creo que es el problema principal de llegar a implementarlo, pues hace casi olvidarnos de los Planes Nacionales de Salud para construir algo como si nada existiera”, agregó.



(Le recomendamos: Las dudas legales y de trámite de la reforma a la salud).



PORTAFOLIO