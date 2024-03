Tribunal de Bogotá deja a Salvatore Mancuso en libertad

El Tribunal de Bogotá, desde la Sala de Justicia y Paz, ordenó dejar en libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, dentro de los procesos que eran de su competencia.

Así las cosas, el magistrado José Manuel Bernal Parra deja claro que la suspensión de medida de aseguramiento de contra de Mancuso sean por procesos que datan de los años 2015 y 2020.



No obstante, esto no le dará la libertad absoluta, que está preso en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, de Bogotá. Esto debido a que tiene varios expedientes en otros despachos, sino de ellos en el Tribunal de Barranquilla, que todavía no se han resuelto de manera definitiva, y por ello, deberá seguir tras las rejas.



El magistrado Carlos Andrés Pérez, del Tribunal barranquillero, días atrás, negó concederle a Mancuso la figura de gestor de paz solicitada por el gobierno Petro. Las razones las basó en que no era clara la temporalidad de esa gestión ni donde iba a desarrollarla, así como el grupo ilegal en el que iba a servir como gestor.

Salvatore Mancuso EFE

Eso ha llegado al togado a indicar que en esa designación del Ejecutivo habría vicios de constitucionalidad, y, por ende, no acogió levantar las 33 medidas de aseguramiento que reposan en Justicia y Paz con relación a dicha figura.



Este miércoles, en Bogotá, se tomó la decisión con base en la orden que impartió la Corte Constitucional al estudiar una tutela que puso Mancuso contra la Corte Suprema de Justicia. El tribunal constitucional afirmó que Justicia y paz debía revisar sus procesos, algo que desde el 2023 le abrió la puerta una libertad que aún no llegará.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA