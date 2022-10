San Andrés: ¿cómo se está preparando para enfrentar huracanes?

Los recientes eventos de fenómenos naturales golpeando el departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, le han servido a la comunidad para estar mejor preparados cuando inicia la temporada de huracanes en el océano Atlántico.



“Sin embargo, aún no tenemos todo lo que se necesitaría para prepararse frente a un huracán”, explica el gobernador Everth Hawkins Sjogreen.



'Iota’ (en el 2020) y ahora ‘Julia’ le dejan al departamento muchas enseñanzas luego de la destrucción que generaron. Cosas como tener alertas, encender sirenas, tener autorefugios son determinantes para preservar vidas.



La Isla no tiene los recursos para emprender todas las obras necesarias para resistir ese tipo de fenómenos naturales, y por tanto avanza en lo que si pueden ir construyendo, sin descuidar las necesidades apremiantes del departamento. En ese sentido “Hicimos la aprobación para contratación de alertas tempranas. Que es un documento técnico de cómo se debe proceder, qué tipo de refugios tener, incluye los planes de evacuaciones y sirenas”, explica Everth Hawkins Sjogreen.



Ese documento también especificará cómo se debe construir para resistir vientos de 230 kilómetros por hora. Hoy San Andrés cuenta con unos refugios, pero no están diseñados para resistir eventos mayores.



‘Julia’



El huracán ‘Julia’, de categoría uno, dejó dos lesionados y daños ‘leves’ en viviendas e infraestructuras a su paso el sábado anterior en horas de la noche por San Andrés.

De inmediato las autoridades iniciaron la caracterización de la población afectada, y el gobierno en cabeza del presidente, Gustavo Petro, se hizo presente para diseñar un paquete de ayuda a la población.



Aprovechando la presencia en la actualidad de una compañía especializada en techar vivienda, se le asignó la tarea de ampliar su espectro de acción para atender a los nuevos damnificados.



Tras su visita a la isla, Petro aseguró que vio “problemas leves” pues “en el fondo no fue fuerte el huracán”, y destacó la afectación a los techos de unas 100 o 200 viviendas.

El Gobierno dará apoyos para la reconstrucción de los techos y busca que los trabajos sean realizados por mano de obra local, con la asesoría de expertos en construcción para que resistan las tormentas y los huracanes.



Así los locales serán quienes reparen los techos dañados y la edificación de viviendas, para el mejoramiento del plan de arborización y la construcción de un alcantarillado resistente.



De otra parte, para dar respuesta inmediata, el Gobierno dispuso el envío de 23 toneladas de ayuda humanitaria, informó la Fuerza Aérea de Colombia.



Vuelve el turismo



La semana de receso, arrancó con la llegada de los vuelos comerciales en horas de la tarde del domingo anterior.



Por suerte para los turistas el clima ha estado mejorando. A la isla llegan 45 vuelos diarios, en esta época con plena ocupación y retornan igual.



Para atender a los visitantes, desde el domingo comenzaron las operaciones de limpieza de vías peatonales, de vehículos y de playas, así como la supervisión y retiro de árboles que puedan generar riesgo a las personas y revisión del estado de la infraestructura pública.



La guajira sintió a ‘julia’



La Guajira fue otra de las zonas afectadas por el paso del huracán ‘Julia’, y el mayor problema fue la falta de comunicación por tierra debido a las inundaciones.



El municipio de Uribia, en la Alta Guajira quedó “partida en dos por un arroyo que se tornó en río y muchas partes de la Alta Guajira están aisladas por cuerpos de agua muy grandes dejados por el ciclón”, señaló el Presidente de la República.



Por esa razón, las acciones más inmediatas que se adoptarán tienen que ver con “restablecer la comunicación terrestre (...) poner puentes y hacer carreteras alternativas bordeando los cuerpos de agua”, agregó el mandatario.



La segunda parte del plan de acción previsto por el Gobierno tiene que ver con la entrega de ayuda humanitaria.



Una tercera fase será la reconstrucción de viviendas y en cuarto lugar se contemplará la falta de acceso a agua potable, un problema crónico de la región, para lo que Petro propuso “recuperar todos los sistemas que durante décadas se han construido en La Guajira y que se han abandonado”.



Sin embargo, el tema del agua en la región es estructural, allí no hay un sistema de acueducto, ni de alcantarillado y menos de canalización de aguas.



