El mayor error del actual Gobierno es dar 'patente de corso' a disidencias Farc

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró este viernes, durante la conmemoración de los 7 años de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, que el "peor error estratégico" del actual Gobierno de Gustavo Petro ha sido darle "patente de corso" a los grupos disidentes que surgieron de la guerrilla.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

"Yo creo que el peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, como el Estado Mayor de las FARC-EP", alegó Santos durante su discurso en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).



El expresidente (2012-2018) subrayó que con la firma del acuerdo de paz de La Habana "las FARC dejaron de existir", pero el actual Gobierno está llamando por ese nombre a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), un grupo liderado por "Iván Mordisco" que nunca firmó ese acuerdo y se siguen considerando FARC.



"Entonces nadie entiende cómo nuevamente aparecen las FARC-EP y el Gobierno les da patente de corso, es un error estratégico muy serio que no sé cómo lo van a solucionar con la comunidad internacional", opinó Santos.



(Vea: Gobierno Petro buscaría que la UE financie política de 'paz total').



Además, el expresidente le pidió a Petro que su política de paz total, con la que busca negociar con todos los grupos armados y criminales del país y que tras año y medio se ha traducido en dos procesos abiertos, con las disidencias del EMC y con el ELN, y varios procesos de pacificación urbana, no deje atrás la implementación del acuerdo de 2016.



"Que la paz total no opaque la implementación del proceso de paz con las FARC porque es fundamental, necesaria, para que cualquiera otra paz pueda prosperar", aseguró Santos, quien añadió: "si no se implementa, cualquier otro intento de paz se muere".



Tras la firma de la paz en 2016, la implementación del acuerdo de paz con las FARC se vio muy retrasada con la llegada al Gobierno en 2018 del expresidente Iván Duque, cuyo partido se opuso a la firma e hizo que triunfara el "no" en el referéndum, pero Petro se comprometió a retomar la implementación.



(Vea: Proyectos productivos de excombatientes de Farc que han dado frutos).



Sin embargo, en año pasado solo se avanzó, según Santos, el 1 %, y el expresidente también criticó que de momento "no hay estructura" ni "presupuesto" para la implementación.



"Como soy optimista creo que aún tenemos tiempo, que la voluntad del presidente Petro se traduzca en implementación y con eso vamos a estar todos contentos", confió Santos.



(Vea: Denuncian estafas en la compra de predios para la reforma agraria).



EFE