Presidenciales 2022: Ingrid Betancourt se lanza y Dilian se retira

A menos de cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, y a la expectativa de que se concreten los candidatos que tendrán una foto en el tarjetón, las campañas se agitan con anuncios de nuevas aspiraciones y renuncias en la intención de llegar a la Casa de Nariño.

La movida va desde el retiro de Dilian Francisca Toro a su aspiración, el anuncio de Ingrid Betancourt de entrar en la contienda, hasta el aval del partido de la U a Enrique Peñalosa, y el contagio de covid de Jorge Robledo.

A continuación le contamos cómo está el panorama hoy para las elecciones de 2022.

DILIAN NO VA MÁS

A través de un video, Dilian Francisca Toro anunció la mañana de este martes el retiro de su candidatura presidencial.

Con su renuncia a esta aspiración, Coalición Equipo por Colombia (EPC) suma su segunda baja en menos de una semana, luego de que el pasado jueves Juan Carlos Echeverry también desistiera de continuar en el proceso a la consulta del 13 de marzo, en donde esta vertiente de centro derecha elegirá a su candidato oficial.

En un video, la exgobernadora del Valle del Cauca y presidenta del Partido de la U manifestó: “estoy en un momento de mi vida en el cual valoro más lo colectivo por encima de los intereses personales. Por todo lo anterior, quiero contarles que he tomado la decisión de no ser candidata en la consulta que se realizará el próximo 13 de marzo, esta decisión ya la he socializado con la bancada de mi partido y hemos decido que llevaremos un candidato a la consulta que estaremos anunciando prontamente”.

PEÑALOSA, SEGURO EN LA U

Tras el retiro de Dilian Francisca se anunció que el partido de la U ahora entregará oficialmente el aval a la candidatura presidencial al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.

En su cuenta de Twitter el exalcalde de Bogotá confirmó el aval y agradeció al partido por la confianza depositada en él.

“Estoy muy agradecido con el aval del Partido de la U para continuar en la pugna por la presidencia, junto con el Equipo Por Colombia”, indicó.

Así las cosas, Peñalosa cuenta ahora con el respaldo del partido político y continúa en carrera por la presidencia.

UNOS SALEN, OTROS ENTRAN

Por su parte, la excongresista y miembro de la Coalición Centro Esperanza, Ingrid Betancourt, hizo oficial su precandidatura a la presidencia de la República.

Betancourt estará en la consulta presidencial de dicha Coalición, que se votará el próximo 13 de marzo, junto a los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; los exministros Alejandro Gaviria y Juan Fernando Cristo; el excongresista Juan Manuel Galán y el senador Jorge Enrique Robledo.

A pesar de que la precandidata presidencial se había mostrado renuente a la posibilidad de ir por la Casa de Nariño, expresó que fueron sus compañeros quienes la convencieron de hacerlo. Además de creer que la Coalición "necesitaba de la presencia de una mujer y de una persona que hablara diferente". Igualmente, una de las razones que ayudó a esta decisión fue la resurrección de su partido Verde Oxígeno.

"Vamos a unir y vamos a transformar a Colombia desde nuestras entrañas. Vamos a aprender de nuevo a ser ciudadanos libres. Voy a trabajar se sol a sol para ser su presidente", señaló.

ROBLEDO CON COVID

En la misma lista que estará Ingrid Betancourt, Coalición Centro Esperanza, está el precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo, quien informó este martes que dio positivo para covid-19.

"A pesar de tres aplicaciones de la vacuna y haber tomado precauciones. Es un bicho complicado, y más en este trabajo", indicó.

Robledo aseguró que tiene síntomas de un resfriado "algo fuerte" y quien, además, insiste en la importancia de vacunarse. Sigue en carrera.

ZULUAGA IRÁ SOLO

Por su parte, Óscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial del Centro Demócratico, anunció que no se unirá a la Coalición Equipo por Colombia y que continuará en solitario su carrera por llegar a la jefatura de Estado.

Esta lista está conformada por el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien hoy cuenta con el aval de la U. La alianza la complementan David Barguil del Partido Conservador y Aideé Lizarazo, del partido Mira.

