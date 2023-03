Se buscará revivir el Fondo de Igualdad

Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que se dio este jueves, uno de los artículos que se hundió fue el 266, que proponía la creación del Fondo de la Igualdad y la Equidad (Fonigualdad).



A pesar de ello, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, aseguró en el marco de un evento de la Unidad de Víctimas que el Gobierno está comprometido con el Fondo, y tratarán de impulsarlo en lo que resta de las discusiones del Congreso sobre el Plan.



“Este no es un artículo que colocamos por capricho, sin presupuesto no hay condiciones para la dignidad. Por más voluntad que se tenga, sin presupuesto no se puede avanzar, y los recursos en sí son siempre insuficientes para cerrar una brecha histórica en este país”, dijo la vicepresidenta.



La ponencia para primer debate del Plan proponía este fondo como una cuenta sin personería jurídica administrado por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el cual dirigirá Francia Márquez y quedó creado a principios de este año por medio de la Ley 2281 de 2023.



De 17 fondos que se votaron en la ponencia, este fue el único que se hundió.

Sin embargo, los congresistas argumentaron falta de claridad sobre destinación de recursos, y por ello varios votaron negativamente su aprobación.



Márquez destacó también que el fondo es fundamental para la política social del Gobierno de Gustavo Petro. “Para contribuir a cerrar las brechas de iniquidad, al saneamiento básico, colectividad, vías, para que las mujeres tengan acceso a fortalecimiento económico y se les permita tener autonomía económica”.



La vicepresidenta reiteró que Fonigualdad contará con diferentes fuentes de financiación, entre ellas, recursos de cooperación internacional.



Además, se refirió a la importancia de contar con apoyo del sector privado para poder avanzar en una política de Igualdad.

