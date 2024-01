Se confirma el vencimiento de más de un millón de vacunas contra la covid-19 en el país

El Ministerio de Salud colombiano confirmó, este miércoles 24 de enero, el vencimiento de más de un millón de vacunas pediátricas contra la covid-19 que se dañaron porque no fueron utilizadas, según el Gobierno, por los entes territoriales.



Esa cartera detalló en un comunicado que distribuyó, desde julio pasado, 1.121.040 dosis a los entes territoriales y a Bogotá desde julio pasado, "considerando la capacidad de almacenamiento de cada territorio, para garantizar su aplicación a la población infantil en cada departamento y distrito".



Sin embargo, agregó la información, "el vencimiento de dichas vacunas se presentó en cada una de estas administraciones seccionales y Distrito Capital de Bogotá por la no aplicación con la diligencia debida".



La información añadió que "algunos territorios se negaron a recibir el total de las vacunas dispuestas en el plan de distribución, como el caso de la Secretaria de Salud de Bogotá, que recibió 78.750 dosis y no aceptó 33.480 dosis, de esto existe el soporte escrito respectivo".



El Gobierno confirmó el vencimiento de las vacunas luego de que el representante a la Cámara Andrés Forero, del partido opositor Centro Democrático, denunciara que las vacunas estuvieron varias semanas "en el almacén del Ministerio de Salud hasta mediado de julio" cuando "salió resolución para distribuirlas a los entes territoriales".



"Perdieron 3,5 meses con el riesgo de vencimiento a la vista", expresó.



Forero aseguró que, según lo que investigó, "33.270 vacunas fueron enviadas a Bogotá a tan solo mes y medio de vencerse".



"Por poner otros ejemplos, a (la ciudad de) Bucaramanga llegaron 3.080 dosis el 29/09, también mes y medio antes de vencerse, y en (el departamento de) Antioquia la situación es similar con 61.200 dosis", manifestó.



En ese sentido, el congresista dijo que de los 1,2 millones de vacunas que recibió el Gobierno solo fueron aplicadas 121.484.



"Cada vacuna cuesta 16,75 dólares, por lo que al restar 121.484 vacunas aplicadas de las 1.201.900 que llegaron se tiene que se perdieron 18 millones de dólares".



Covid. Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Gobierno dice que no hay aumento de casos de coronavirus

La semana pasada, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que los casos de covid-19 no han aumentado en el país, como sí ha sucedido en otros lugares, y subrayó que la mortalidad por el virus ha descendido a apenas dos fallecidos en la primera semana de 2024.



"No hay un aumento significativo de los casos de covid-19", explicó el ministro en una rueda de prensa, donde estimó que el coronavirus actualmente no "es lo agresivo que pudiera ser en materia de generar un aumento de mortalidad".



Así, mientras en la primera semana de 2023 hubo 97 muertos por covid-19, en la primera semana de este año ocurrieron apenas dos fallecimientos, por lo que "en materia de defunciones y mortalidad, en fallecidos, estamos relativamente bajos", indicó.



En Colombia, el 74 % de la población tiene un esquema completo de vacunación pero solo el 44 % tiene un segundo refuerzo. Según el Ministerio de Salud, el país cuenta con disponibilidad de vacunas, por lo que hizo un llamamiento a grupos vulnerables, como población mayor, a que acudan a vacunarse.

EFE