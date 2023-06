Cámara de Representantes congela las discusiones de las reformas

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que se "congela la discusión de las reformas" hasta lograr "recomponer la coalición", esto luego de la crisis ocasionada por el escándalo entre Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, y Laura Sarabia, exjefe de gabinete, quienes la semana pasada salieron del Gobierno.



Según las cuentas del Gobierno, esas reformas debían tramitarse en la primera legislatura y aunque quedaban 15 días y la posibilidad de citar a extras, se paraliza la discusión.



Racero mencionó que estas discusiones tan importantes no se pueden dar en medio de la situación política actual, esto porque "las reformas no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo para el país".

Por otra parte, al detener las discusiones, mencionó que esperan "dialogar para lograr reconstruir la coalición de Gobierno".

Y una de las razones para no discutir las reformas es la crisis ocasionada por los audios del exembajador Benedetti, en los que dejaba entender que en la campaña del presidente Gustavo Petro se pudieron cometer actos irregulares, a lo que Racero respondió que "Gustavo Petro ha actuado en función de lo que considera correcto para el país sin devolver favores y sin responder chantajes. En la campaña nunca se hipotecó el Gobierno. Las cuentas son diáfanas ante el país. La mayoría es por préstamos. El país debe tener seguridad de la buena acción del presidente. La reforma de la salud no será estudiada mañana. El Pacto no le teme a ese debate. Los que llevamos décadas en este debate, vemos que alguien que se acerca y aprovecha para intentar ahacer de las suyas será rechazado al nivel político y judicial. Queda congelado el debate en la Cámara de Representantes".

