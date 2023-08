‘Aseguradoras, a innovar más para aumentar la penetración’

La viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro, dijo que se alistan algunos cambios normativos para lograr mayor penetración de los seguros inclusivos y de los microseguros.



Dentro de la política de apoyo a la economía popular y con el fin de que la participación del sector asegurador dentro del PIB pase del 3,2% actual al 4,5% se buscarán mecanismos innovadores para que el sector ofrezca productos que amparen a sectores populares, pero que no impliquen que las aseguradoras comprometan su viabilidad ofreciendo coberturas que no pueden asumir.



“El Gobierno acompañará esas iniciativas”, señaló la Viceministra, quien advirtió, además, que no van a presionar a la industria para que asuma riesgos que no puedan pagar.



De todas maneras, dijo que de ser necesario el Gobierno hará los ajustes que se requieran para sacar adelante esos nuevos desarrollos.

La funcionaria expresó a la industria aseguradora que debe avanzar en este frente tan importante para el país, para lo cual se firmó un memorando en el que participan varias entidades estatales, como el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el programa Banca de las Oportunidades, la industria aseguradora y la Superintendencia Financiera, entre otras.



Por su parte, el superintendente Financiero, César Ferrari ve difícil subir la tarifa del Soat a las motocicletas, porque considera que son “los de menos recursos”.



“Sin desarrollo de los mercados financieros no hay desarrollo económico, más aún en contexto de cambios e incertidumbres” dijo Ferrari, en la convención internacional de seguros de Fasecolda.



“Tenemos una reducción de precios importante, la cantidad de asegurados no ha aumentado en la misma proporción, ha aumentado en una cantidad mucho menor, entonces quiere decir que el problema sigue siendo de ingresos, y eso es muy difícil resolverlo solamente a partir de medidas puntuales como los precios de los seguros”, indicó.



De otro lado, David Colmenares, presidente de la Junta Directiva de Fasecolda, dijo que mientras haya brecha de género en las juntas directivas y “en los cargos de alta dirección de nuestras empresas y mientras un hombre continúe siendo mejor remunerado que una mujer por el mismo trabajo realizado, nuestra tarea de construir un país más seguro y transparente se sentirá inconcluso en una sociedad cada vez más informada, organizada y exigente”.



Agregó que las compañías de seguros emplean a más de 15.000 mujeres en el país, alrededor del 61% de la fuerza laboral del sector.



