Se quedaron sin licencia más de 3 millones de conductores

Hasta ayer más de 4,6 millones de conductores debían renovar su licencia de conducción. Esta fecha fue fijada por Corte Constitucional como el plazo límite para dar cumplimiento con la ley 2161 de 2021.

Sin embargo, aunque muchos de ellos intentaron hacerse cargo de este trámite en los últimos días, no alcanzaron a hacerlo y no podrán circular legalmente desde hoy.

En la ley se estipuló que aquellas licencias que vencieron entre el 1 y el 31 de enero del 2022, las que no especifica la fecha de vencimiento en la parte posterior o dice ‘indefinido’, deben realizar este trámite.

Pese a que este proceso se podría realizar desde hace ya un tiempo, los colombianos decidieron adelantar el trámite, sobre todo, en la última semana y aunque si bien se atendieron, con corte al domingo, 901.269 personas para la renovación, más de 3,5 millones debían realizarlo el día lunes para poder circular.

De este total, el actor mayoritariamente afectado serían las motocicletas, pues son tres cuartas partes de los conductores que debían realizar esta renovación.

“El 76% corresponde a motociclistas, los cuales serían los principales afectados. Es el número más grueso. La mayoría de estas licencias se encuentran en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca”, señaló el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez.

Así mismo, de tener la voluntad y poner a toda marcha el sistema, no se podía dar abasto para ese total de renovaciones, pues, según el viceministro de Transporte, solo se pueden renovar cerca de 22.000 licencias al día.

De esta manera, lo más probable es que al día de ayer, la cifra de renovación esté apenas cercana al millón (más de 920.000), esta sería una expectativa muy inferior a la que tenía el Ministerio de Transporte que esperaba cerca de 1,5 millones para el fin de semana.

Además, al tratarse de un dictamen dispuesto por la Corte Constitucional, el Ministerio de Transporte no podía correr la fecha. No obstante, los conductores podrán renovar su licencia en días posteriores.

“Después del día 20 de junio aún se pueden hacer las renovaciones de la licencia de conducción, sin embargo, la recomendación es que no se conduzca, pues ante cualquier operativo de control se procede a la inmovilización del vehículo y la imposición del comparendo. Entonces, se puede hacer el proceso, pero tener en cuenta que hay un alto riesgo a la inmovilización ante un operativo de control”, reconoció el viceministro de Transporte.

Con el fin de agilizar este proceso, Enríquez aseguró que trabajarán desde el Ministerio de Transporte para que más colombianos puedan acceder a este trámite de manera más rápida y así descongestionar el sistema de manera oportuna.

Vale aclarar que al cierre de esta edición, el Ministerio de Transporte no actualizó las cifras de estas renovaciones con corte a lunes.

Sanciones pecuniarias

Conducir con una licencia de tránsito vencida constituye la infracción B02 del Código de Tránsito.

En caso de no realizar la renovación y ser sorprendido por las autoridades de tránsito cometiendo esta infracción, se impondrá una multa correspondiente a los $309.336, según los valores vigentes para el año 2023.



Así mismo, es posible que se inmovilice el vehículo generando costos adicionales a la sanción inicial. Por tal motivo, el Ministerio de Transporte pide no circular sin ella.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Twitter: @Paula1GB

Periodista Portafolio