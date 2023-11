Se aplaza el debate de la reforma a la salud en el Congreso

Este miércoles, después de que se levantara la plenaria de la Cámara de Representantes por falta de quórum, donde se debatía el proyecto de ley que pretende modificar el sistema de salud, se retomó la votación del articulado.



Hasta el momento el articulado cuenta con un total de 73 artículos aprobados y ocho eliminados (82, 91, 96, 98, 113, 114, 115, 118), por lo que se ha discutido el 56% del proyecto. Cabe resaltar que los puntos neurálgicos aún no han sido votados, puesto que como petición de algunos representantes estos se deben debatir y revisar individualmente.



Para la sesión de este miércoles se espera que se avance en algunos temas álgidos como el punto 131, que se refiere a los acuerdos de voluntades, o el 53, con el cual se aprueban pagos a las EPS de hasta el 8% por su gestión.



Es de detallar que parte de los congresistas que actualmente han declarado que no están de acuerdo con el proyecto de reforma a la salud, sostienen que es necesario aplazar el debate puesto que el articulado aún no cuenta con el aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual podría representar un riesgo para el sistema.



Sin embargo, el jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, advirtió que aún tiene tiempo para hacer el aval y que están viendo cómo avanza esta iniciativa, para poder calcular con mayor fidelidad los alcances del proyecto de ley.



“Las normas nos permiten presentar el concepto fiscal antes de que se acaben los debates. Este proyecto tiene cuatro vueltas, así que tenemos tiempo para ver qué pasa en estos debates y poder proyectar con mayor fidelidad”, explicó Bonilla.



Hasta el momento, en medio de la plenaria se pide modificar el orden del día, eliminando el proyecto de la reforma a la salud y aplazar la discusión de la misma, teniendo en cuenta que el pasado martes, en medio del debate, no se habría cerrado de manera correcta la sesión. Razón por la que no se podría discutir el articulado.



Como consecuencia de lo anteriormente dicho, el presidente de la Cámara, propone a los congresistas aprobar la posición de aplazar la sesión de la plenaria para la próxima semana.



Finalmente, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, levantó la plenaria y se reagendó para el próximo martes 14 noviembre de 2023 la discusión sobre la reforma a la salud.