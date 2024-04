'Se va a renegociar parte de la deuda con el FMI pues tenemos que invertir'

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla dijo que el presidente Gutavo Petro le pidió que busque una reunión con el Fondo Monetraio Internacional para buscar renegociar parte de la deuda con el organismo dado que para el país es priorizar la inversión.



Consideró que Colombia siempre se ha caracterizado por ser un buen pagador de sus compromisos internacionales, pero se hace necesario hacer inversión pues este es la que genera crecimiento, cosa que no sucede con la deuda.



Bonilla dijo que los años 2021 y 2022, en los que hubo fuertes crecimientos del producto interno bruto (PIB) "fueron crecimientos al debe, es decir crecimos mucho en esos años pero el país quedó fuertemente endeudado".



Señaló que en deuda externa el país tiene un cupo de US$ 70.000 millones, que es flexible y en la medida que se toma una parte, baja el cupo y si se paga una parte se abre el cupo.



Bonilla recalcó que en la pandemia se expidieron decretos de emergencia sin entrar a utilizar ese cupo. Ese endeudamiento fue con el FMI y otros. Advirtió que esas deudas se vencen en 2024 y 2025. "Como estuvieron fuera del cupo señalado no se abre cupo nuevo, por lo que hay que buscar los recursos para pagar", dijo.



Enfatizó que el "crecimiento al debe lo estamos pagando como el déficit de fondo de combustibles que quedó en $ 37 billones y se paga del presupuesto" y que se redujo a $ 20 billones en 2023 y esos se pagan ahora en 2024 y ese es el acuerdo".



"Descongelar el precio de los combustibles es bajar el déficit pero hay que pagarlo. Una parte importante del presupuesto es para esos pagos y resolver la opción tarifaria con subsidios y que Findeter les de créditos compensados a las comercializadoras".



Uno de los principales argumentos para la renegociación con el FMI es porque en 2025 se deberían pagar entre deuda externa e interna $ 125 billones y entonces trataremos de correr hacia adelante parte de la deuda con el FMI o si no no habría lo suficiente para inversión. "El debate es pagamos deuda o invertimos o como equilibramos las dos cosas es la discusión macro más importante. Para el presupuesto de 2024 se equilibró en $ 96 billones".