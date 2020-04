¿Se suspenderá el fútbol colombiano este año?

El Gobierno Nacional no descarta que este año queden suspendidos los torneos del Fútbol Profesional Colombiano. Así lo dejó entrever el ministro de Salud, Fernando Ruiz en una entrevista.



"No es que no vaya a haber fútbol, sino que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera el fútbol es absolutamente complejo para la contención de la epidemia", señaló el ministro Ruiz en diálogo con Vicky Dávila en Semana.



"Me la ponen muy difícil porque es echarme encima a todos los hinchas del fútbol", agregó Ruiz, al ser consultado sobre la posibilidad que se suspendan los torneos en lo que resta de 2020 y dijo que el contacto físico entre los jugadores es un factor adicional que complica el panorama de regresar pronto a la actividad.



Los torneos de Dimayor están suspendidos desde el pasado 12 de marzo y que la entidad presentó la semana pasada un protocolo para tratar de reanudar actividades, pero sin público en las tribunas.



"Tristemente, este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año de no fútbol", aseguró.