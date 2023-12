De ‘grave error’ calificaron algunos sectores la aprobación de la reforma de la salud

Después de que se aprobara en la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma de la salud, que pretende hacer diversas modificaciones al sistema, algunos de los sectores del país reaccionaron a la luz verde de la iniciativa del Gobierno.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la aprobación del proyecto de ley como un grave error "que amenaza el futuro de la salud de todos los

colombianos".

De acuerdo con el dirigente gremial, la reforma que fue aprobada deja más inquietudes que respuestas para todos los agentes del sistema y en especial a los usuarios que no saben de qué manera deben continuar con sus tratamientos y citas médicas de seguimiento.



Adicionalmente, asegura que "borra un sistema construido y aprobado a través de los años, que si bien es cierto tiene oportunidades de mejora que exigen ajustes permanentes, los debería solucionar el Gobierno Nacional sin que se requiera una ley".



A su turno, Carlos Gustavo Cano, exministro y excodirector del Banco de la República, indicó que aprobar la iniciativa para la salud, es una demostración palmaria de la irresponsabilidad legislativa en materia de la sostenibilidad fiscal.



"Pasó sin el aval da Hacienda, y sin el concepto de la CARF (el Comité Autónomo de la Regla Fiscal), como ha debido ser. Los llamados derechos fundamentales seguirán siendo un canto demagógico a la bandera si no van acompañados de los deberes fundamentales, comenzando por la tributación", explicó.



Añadió que "eso de girar cheques en blanco sin respaldo presupuestal, es dispararle a los pies de las próximas generaciones".



Por otra parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, en la noche del martes argumentó que en la plenaria "le dieron un golpe mortal al sistema de salud colombiano. Hay que decirle al Gobierno que hoy (ayer) está celebrando, que logro vencer, pero no convencer y en primer lugar no convenció al propio gabinete ministerial".





Ambiente en Senado

De acuerdo con lo dicho por Jaime Alberto Cabal, llaman la atención las dudas que surgen en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema; continuidad de los tratamientos, transitoriedad; contratación e infraestructura; así como la eliminación de

la libertad que tiene el usuario de escoger su prestador del servicio, entre otras.



Por está razón, instó a que "esperamos que la discusión en el Senado esté a la altura para debatir y profundizar en esos puntos delicados y que los congresistas sean conscientes de la inmensa responsabilidad que implica aprobar una reforma que eventualmente puede traer más problemas que soluciones. Hacemos un llamado a los congresistas para que tengan en cuenta que el efecto negativo de la reforma a la salud no solo será patrimonial, sino que afectará la vida de miles de colombianos”.



De igual manera, Carlos Gustavo Cano, afirmó que "esperemos que la sindéresis ilumine al Senado. O, en su defecto, a la Corte Constitucional".

