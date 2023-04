La respuesta del Gobierno a la 'peor Semana Santa' en San Andrés

Uno de los hechos que más llamaron la atención de la Semana Santa en Colombia fue la situación de San Andrés, uno de los destinos turísticos por excelencia del país.



Y es que las autoridades del archipiélago aseguraron que la Semana Santa del 2023 fue la peor de la historia.



Juan Enrique Archbold Dau, secretario de Turismo departamental, ni siquiera la comparó con la que se vivió durante el primer año de pandemia de covid-19, por allá en 2020, ya que en esa época tenían apoyos del Gobierno Nacional.



“La verdad, nos fue bastante mal, hablando con los empresarios y hoteleros, todo el mundo manifiesta que es la peor Semana Santa o de las peores en toda la historia de la isla. Incluso, en pandemia no golpeó tanto, debido a la serie de ayuda y alivios bancarios que se presentaron”, describió el funcionario.

Así mismo, según cifras de Cotelco, en esos ocho días cuando los colombianos se encontraban de vacaciones se perdieron 60.000 millones de pesos en turismo y solo hubo una ocupación hotelera inferior al 30 %. Estas cifras preocupan ya que se comparan con las de años anteriores, cuando se registró la llegada de 62.000 pasajeros, mientras que este año llegaron 17.000.

La respuesta del Gobierno

Este martes 11 de abril, días después de finalizar la Semana Santa, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza; y el de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, presentaron un balance sobre el comportamiento del turismo en esos días.

Según aseguraron, el número de viajes nacionales aumento en 4,95 % con respecto a la Semana Mayor del 2022, aunque aclararon que "hubo algunos destinos afectados, especialmente el de San Andrés. En los últimos días, las frecuencias a vuelos han aumentado. Pequeños destinos turísticos reportan el 35 % de ocupación y grandes hoteles, 75 %", detalló Umaña.

Con respecto a las cifras de Cotelco, el ministro Reyes indicó: "Yo si quiero desvirtuar una parte de esa información (refiriéndose a que San Andrés vivió una de las peores Semana Santa de su historia) porque yo estuve el Viernes Santos desde el mediodía en San Andrés, estuve reunido con hoteleros y me quedé en un hotel bastante grande, con más de más de 10 pisos".

"Primero, en la pandemia no había vuelos hacia San Andrés, por lo que tampoco había hoteleria, entonces cómo van a decir que es la peor (Semana Santa) desde la pandemia hasta ahora. ¿Qué se va a comparar? Segundo, en el hotel en donde yo estuve recorrí las playas y el comercio, y no voy a decir mentiras, San Andrés no estaba repleto, pero tampoco computan las pensiones y los hostales. El hotel en donde me quedé había más del 60 % de ocupación. Las cifras se las puedo conseguir, porque son certificadas. No todos los hoteles tuvieron la misma suerte, cuando se computan, dan cifras menores, pero no es que no hubiera turismo", añadió Reyes.

