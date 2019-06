Senado eliminó la casa por cárcel para corruptos

Este lunes, la plenaria del Senado aprobó uno de los temas de la consulta anticorrupción. Se trata del proyecto de ley que buscaba eliminar el beneficio de casa por cárcel para los servidores públicos que hayan cometido delitos de corrupción.

La aprobación de la iniciativa, de autoría del exfiscal Néstor Humberto Martínez, se dio en el último debate en el pleno de la corporación.



“Servidor público que cometa algún delito de los que están enunciados en esta ley no podrá pagar casa por cárcel, sino cárcel efectiva, es decir, intramural”, afirmó el senador de Cambio Radical y coordinador ponente de la iniciativa, Germán Varón.



(Lea: Clamores anticorrupción unen a Latinoamérica)



Esta norma fue reforzada por el Gobierno Nacional en esta iniciativa y hacía parte del paquete de preguntas contra este flagelo que se le hicieron a la ciudadanía y que, aunque no alcanzó el mínimo para ser aprobado, superó los 11 millones de votos en la consulta de agosto pasado.



El fiscal General (e.), Fabio Espitia, afirmó que, básicamente, se trata de que “una persona que esté condenada por un delito contra la administración pública no tenga la posibilidad de pagar prisión domiciliaria”.



“Sobre los sitios de reclusión es algo que tiene que ver con régimen penitenciario, pero, en todo caso, partiendo del supuesto de que hay prisión efectiva en establecimiento carcelario”, aseguró el Fiscal encargado.



Además de este avance, el senador Varón explicó que se incrementaron las penas para delitos como “concusión, cohecho y prevaricato”, tres de las faltas más comunes contra la administración pública.