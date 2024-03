¿Se cae la reforma a la salud? 8 de 14 senadores presentaron ponencia negativa

Ocho de 14 senadores que componen la Comisión Séptima del Senado presentaron una ponencia negativa a la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro.



Los congresistas que firmaron la ponencia fueron Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff (Partido Conservador), José Alfredo Marín (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (Partido ASI) y Norma Hurtado (Partido de la U).



(Vea: Tres puntos claves con los que la reforma a la salud continúa su paso por el Congreso).



Al ser mayoría en la Comisión, el proyecto del Gobierno estaría, virtualmente, hundido: solo 4 senadores, oficialmente, lo apoyan.

"Ocho de 14 senadores de la Comisión VII firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. La reforma está virtualmente hundida. ¡Es una gran noticia para el país! ¡Hay que mejorar el sistema construyendo sobre lo construido y sin dar saltos al vacío!", aseguró Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá, en su cuenta de X.

8 de 14 senadores de la Comisión VII firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud.



La reforma está virtualmente hundida.



¡Es una gran noticia para el país! ¡Hay que mejorar el sistema construyendo sobre lo construido y sin dar saltos al vacío! https://t.co/xHUMBmbZYa — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) March 12, 2024

Los argumentos de la ponencia negativa

Según expresaron los firmantes, hay seis razones principales por las que presentaron la ponencia negativa de la reforma a la salud. Estas son:

1. Es regresivo en términos de derechos adquiridos. "Coarta la libertad de elección, ya que los usuarios no podrán elegir el prestador de servicios de salud, no determina de manera clara y precisa la ruta de atención al paciente, ni la entrega de medicamentos. No garantiza la continuidad de la atención para los pacientes de alto costo, poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de colombianos".



(Vea: Hay nuevas preocupaciones por la reforma de la salud).



2. Ausencia de aval fiscal e insostenibilidad financiera. "La reforma a la salud no tiene concepto positivo del Ministerio de Hacienda para su implementación, contrariando la ley en tal sentido, adicionalmente no es clara la cuantificación de los costos de implementación, ni sus fuentes de financiación".



3. Desconoce los logros del sistema de salud. "Ocasionando incertidumbre respecto de la responsabilidad por la atención de los usuarios, caos en la remisión de pacientes, pago de incapacidades y licencias, además omite regular el procedimiento de medicina laboral. Hoy en día un colombiano tiene aseguramiento en salud desde antes de nacer, la reforma no lo reconoce y no lo plantea así".

4. No resuelve los retos del sistema de salud actual. "Si todo lo relacionado con la salud no está cubierto, el gasto de los hogares en salud aumenta, los colombianos tendrán que destinar más recursos para garantizar su salud y esto aumentará los índices de pobreza. No mejora las condiciones del talento humano en salud, no resuelve la eficiencia y celeridad requeridas, ni elimina brechas de atención en zonas rurales y dispersas".



(Vea: Con o sin reformas, el presidente Petro avanzará en propuestas sociales).

Salud. EFE

5. No garantiza la transparencia en el manejo de los recursos. "Centraliza el dinero de la salud en una sola entidad de carácter público, sin las auditorias que la dinámica del sector exige, proponen volver a un seguro social, a pesar de que los colombianos no quieren que los recursos sean administrados únicamente por el Estado".



6. No representa un consenso nacional. "Desconoce las preocupaciones de la sociedad civil, las peticiones de los pacientes y usuarios, no recoge las propuestas de los expertos y los distintos actores del sistema".



(Vea: 'Más cerca del abismo': los factores de fondo de la crisis del sistema de salud).

Siete (7) de catorce (14) senadores pertenecientes a la comisión séptima del Senado han radicado ponencia negativa a la reforma a la salud. pic.twitter.com/6zQRuMaUtt — Mario Fernando Cruz (@mfcruzv) March 12, 2024

Los senadores, además, aseguraron que "no acompañaremos una reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos".

La reforma a la salud ya superó dos debates y está a la espera de su tercer debate en el Congreso.

(Vea: A los colombianos les preocupa que los políticos manejen recursos de la salud).



PORTAFOLIO